'जिसकी आलोचना की अब करेंगे मेजबानी', आज ममदानी से व्हाइट हाउस में मिलेंगे ट्रंप

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने बुधवार रात इस मुलाकात की घोषणा करते हुए कहा कि ममदानी ने इसकी मांग की थी।

ट्रंप ने बार-बार ममदानी पर हमला बोला है और कहा है कि उनकी जीत न्यूयॉर्क के लिए विनाशकारी होगी। उनके सलाहकारों ने ममदानी को हराने के लिए चुनाव में दखल देने की कोशिश की, और मुख्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया। लेकिन निजी तौर पर, ट्रंप ने ममदानी को एक प्रतिभाशाली राजनेता बताया है और उन्हें चतुर और बेहतरीन वक्ता बताया है।

ममदानी ने राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात की पुष्टि की ममदानी ने राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात की पुष्टि की है। वह राष्ट्रपति की आव्रजन नीतियों और शहर को मिलने वाले संघीय धन में कटौती की धमकियों की तीखी आलोचना करते रहे हैं।

उन्होंने बुधवार रात एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी टीम ने न्यूयॉर्कवासियों की चिंताओं के बारे में ट्रंप से बात करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा, ''मैं राष्ट्रपति से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि न्यूयार्कवासियों के लिए खड़े होने का क्या मतलब है और न्यूयार्कवासी किस तरह संघर्ष कर रहे हैं।''

ममदानी ने कही ये बात ट्रंप से मुलाकात से पहले ममदानी ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति के साथ मेरी कई असहमतियां हैं, और मेरा मानना है कि हमें अथक प्रयास करना चाहिए और उन सभी रास्तों और सभी बैठकों का प्रयास करना चाहिए, जो हमारे शहर को प्रत्येक न्यू यॉर्कर के लिए किफायती बना सकें।

उन्होंने आगे कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनके साथ मिलकर ऐसे किसी भी एजेंडे पर काम करूंगा जिससे न्यूयॉर्कवासियों को फायदा हो। अगर कोई एजेंडा न्यूयॉर्कवासियों को नुकसान पहुंचाता है, तो मैं सबसे पहले नहीं कहूंगा।



डेमोक्रेट सांसदों पर बरसे ट्रंप, देशद्रोही करार दिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को उन डेमोक्रेट सांसदों की आलोचना की, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों से कहा था कि उन्हें किसी भी गैरकानूनी आदेश को अस्वीकार कर देना चाहिए। ट्रंप ने उन्हें देशद्रोही करार दिया और कहा कि उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने सेना या खुफिया विभाग में सेवा दे चुके छह डेमोक्रेट सांसदों द्वारा मंगलवार को जारी किए गए वीडियो पर एक लेख फिर से पोस्ट किया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया-देशद्रोही व्यवहार, जिसकी सजा मौत है! ट्रंप ने पहले एक पोस्ट में लिखा था, यह वाकई बहुत बुरा है और हमारे देश के लिए खतरनाक है। उनकी बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। गद्दारों का देशद्रोही व्यवहार! उन्हें जेल में डाल दो। गुरुवार को ट्रंप की पोस्ट इस बात का ताजा उदाहरण है कि वह उन लोगों को सजा देने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वह राजनीतिक दुश्मन मानते हैं।

अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि वोलोदिमीर जेलेंस्की को युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित योजनाका मसौदा प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत होने की उम्मीद है।

इससे पहले अमेरिका ने जेलेंस्की को संकेत दिया था कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए उन्हें अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। इसमें यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़ने और सशस्त्र बलों में कटौती करने की बात कही गई है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं को स्वीकार करे।

यूरोपीय देशों ने अमेरिकी योजना का विरोध किया है दूसरी तरफ, यूरोपीय देशों ने अमेरिकी योजना का विरोध किया है। यूक्रेन के सहयोगी देशों का कहना है कि अपनी जमीन छोड़ना और सशस्त्र बलों में कटौती करना यूक्रेन केलिए आत्मसमर्पण करने जैसा होगा।