वेनेजुएला में लगे भूकंप के तेज झटके, लोग अपने घरों से निकले बाहर
एपी, काराकास। वेनेजुएला में बुधवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी जानकारी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दी। एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केन्द्र ज़ूलिया राज्य के मेने ग्रांडे समुदाय से 15 मील (24 किलोमीटर) पूर्व-उत्तरपूर्व में तथा राजधानी कराकास से 370 मील (600 किलोमीटर) पश्चिम में था। वेनेजुएला की सरकार ने भूकंप के बारे में तत्काल जानकारी जारी नहीं की हैं, वहीं, अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि भूकंप की गहराई 5 मील (7.8 किलोमीटर) थी।
