    डोनल्ड ट्रंप से टेंशन के बीच इस देश में बने इमरजेंसी के हालात, क्या है राष्ट्रपति का प्लान?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:20 PM (IST)

    Venezuela Emergency अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो आपातकाल लागू करने पर विचार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का कहना है कि राष्ट्रपति मदुरो को विशेष अधिकार देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी के कारण मदुरो ने हाई अलर्ट जारी किया है। इमरजेंसी लगने पर लोगों के अधिकार रद्द हो जाएंगे।

    वेनेजुएला में लग सकती है इमरजेंसी। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रति सख्त रुख अपना रखा है। अमेरिकी सेना आए दिन ड्रग तस्करी का हवाला देकर वेनेजुएला की जहाजों को निशाना बनाती है। यही नहीं, ट्रप भी कई बार वेनेजुएला पर हमले की धमकी दे चुके हैं। इसी बीच वेनेजुएला आपातकाल लागू करने पर विचार कर रहा है।

    अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं।

    उपराष्ट्रपति ने किया दावा

    वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के अनुसार, निकोलस ने खुद को स्पेशल पावर देने वाले दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऐसे में अगर अमेरिका सचमुच वेनेजुएला पर हमला करता है, तो रक्षा और सुरक्षा के मामले में राष्ट्रपति कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    हालांकि, समाचार एजेंसी एएफपी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि निकोलन ने अभी ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एएफपी के अनुसार,

    उपराष्ट्रपति डेल्सी ने राष्ट्रपति के सामने दस्तावेज पेश किए थे। सबकुछ तैयार है और राष्ट्रपति किसी भी समय इसपर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

    मदुरो ने जारी किया अलर्ट

    वेनेजुएला के तटों के आसपास अमेरिकी सेना ने मौजूदगी बढ़ा दी है, जिसके बाद निकोलस मदुरो ने वेनेजुएला में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के आसपास 8 जंगी जहाज समेत परमामु सबमरीन तैनात की हैं।

    संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका ने वेनेजुएला के ड्रग से लदे 3 जहाज तबाह किए हैं, जिनमें 14 लोग मारे गए।

    इमरजेंसी से क्या होगा?

    अगर वेनेजुएला में मदुरो इमरजेंसी लगाते हैं, तो वेनेजुएला में लोगों के आम अधिकारों को कुछ समय के लिए रद कर दिया जाएगा और सारी ताकत मदुरो के हाथ में आ जाएगी। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्स का कहना है कि "हम देश की रक्षा के लिए एकजुट रहेंगे। हम किसी भी हालत में अपने देश को झुकने नहीं देंगे।"

