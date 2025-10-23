वेनेजुएला में भयानक दुर्घटना, टेकऑफ करते ही आग का गोला बना विमान, जिंदा जल गए 2 लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के ताचिका राज्य में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ है। जहां पैरामिलो एयरपोर्ट से एक निजी विमान PA-31 उड़ान भरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में विमान में सवार दो लोगों की मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, वेनेजुएला के ताचिरा राज्य के पैरामिलो हवाई अड्डे से एक निजी विमान उड़ान भरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान विमान में आग लगई गई। जिसके चलते चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई। जिस विमान में यह हादसा हुआ वह दो इंजन वाला पाइपर PA-31T1 है। जो स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 9:52 बजे उड़ान भरने का प्रयास करते समय उड़ान भरने में विफल रहा, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रुक गया और रनवे से टकराकर आग की लपटों में घिर गया।

घटना की जांच जारी आईएनएसी के बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन और अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचे। वेनेजुएला के नियमों के अनुसार, घटना की जांच के लिए जुंटा इन्वेस्टिगाडोरा डी एक्सीडेंटेस डी एविएशन सिविल (जेआईएएसी) को एक्टिव कर दिया।