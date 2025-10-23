वेनेजुएला में भयानक दुर्घटना, टेकऑफ करते ही आग का गोला बना विमान, जिंदा जल गए 2 लोग
वेनेजुएला के ताचिका राज्य में एक निजी विमान PA-31 पैरामिलो एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लगने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। शुरुआती जांच में टायर फटने की आशंका जताई जा रही है, मामले की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के ताचिका राज्य में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ है। जहां पैरामिलो एयरपोर्ट से एक निजी विमान PA-31 उड़ान भरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में विमान में सवार दो लोगों की मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं।
दरअसल, वेनेजुएला के ताचिरा राज्य के पैरामिलो हवाई अड्डे से एक निजी विमान उड़ान भरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान विमान में आग लगई गई। जिसके चलते चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई।
जिस विमान में यह हादसा हुआ वह दो इंजन वाला पाइपर PA-31T1 है। जो स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 9:52 बजे उड़ान भरने का प्रयास करते समय उड़ान भरने में विफल रहा, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद रुक गया और रनवे से टकराकर आग की लपटों में घिर गया।
घटना की जांच जारी
आईएनएसी के बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन और अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचे। वेनेजुएला के नियमों के अनुसार, घटना की जांच के लिए जुंटा इन्वेस्टिगाडोरा डी एक्सीडेंटेस डी एविएशन सिविल (जेआईएएसी) को एक्टिव कर दिया।
सामने आया वीडियो
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें विमान नियंत्रण खोने और दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले कुछ देर के लिए ऊंचाई पर जाते हुए दिख रहा है। इस दौरान विमान कुछ ही सेकेंड में एक तरफ झुक गया और रनवे पर गिरते ही आग की लपटों में तब्दील हो गया।
Dos personas murieron tras el accidente de una avioneta Piper PA-31T1 Cheyenne I, matrícula YV1443, que se estrelló este miércoles en el aeropuerto de Paramillo, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela.— Jorge Falcøn (@n_falc30168) October 23, 2025
El siniestro ocurrió durante la maniobra de despegue pic.twitter.com/X0ziW08MiW
उड़ान ट्रैकिंग साइट फ्लाइटरडार 24 के अनुसार, यह जेट विमान वेनेजुएला के भीतर उड़ान भर चुका था और हाल ही में पनामा और क्यूबा की भी यात्रा कर चुका था। शुरुआत जांच में पता चला है कि यह घटना उड़ान भरते समय टायर फटने की संभावना है, हालांकि जांच अभी भी जारी है।
यह भी पढ़ें- विदेश में पैसे कमाने की लालच, एजेंट के चक्कर में रूस पहुंचा हैदराबाद का युवक, यूक्रेन से लड़ रहा जंग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।