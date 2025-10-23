Language
    विदेश में पैसे कमाने की लालच, एजेंट के चक्कर में रूस पहुंचा हैदराबाद का युवक, यूक्रेन से लड़ रहा जंग

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    हैदराबाद का एक युवक बेहतर भविष्य की तलाश में एजेंट के चक्कर में पड़कर रूस पहुंच गया। अब वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर है। युवक के परिवार वाले उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से उसे वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। 

    Hero Image

    हैदराबाद का युवक रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। हैदराबाद के मोहम्मद अहमद ने सपना देखा था कि वह रूस जाकर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करेगा। इसी सपने के साथ वो अप्रैल में रूस चला गया। लेकिन वहां जाकर वो रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच में फंस गया। कथित तौर पर मोहम्मद अहमद को नौकरी एजेंट ने धोखा देकर रूस भेजा था और उससे रूसी सेना में सेवा देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराया गया है।

    दरअसल, मोहम्मद अहमद को उनके एजेंट ने निर्माण क्षेत्र में नौकरी का वादा देकर रूस भेज दिया। लेकिन वहां अहमद को कोई काम नहीं मिला। अहमद ने बताया कि यहां आने के बाद उसके पास सेना में भर्ती होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह इस समय यूक्रेन की सीमा के पास रूस में है और उसने कहा कि उसे युद्ध क्षेत्र में और भी अंदर भेज दिया जाएगा।

    रूसी सेना के अनुबंध पर करना पड़ा हस्ताक्षर

    टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद अहमद ने वॉयस नोट्स और वीडियो के माध्यम से बताया कि यहां आने के बाद सेना में सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो गया। इस अनुबंध पर 11 अक्टूबर, 2025 को मेजर रैंक के एक रूसी सैन्य अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध में यह शर्त रखी गई है कि उन्हें सेवा मापदंडों का पालन करना होगा।

    इन दस्तावेजों को संभाल कर रखना

    अहमद ने ये दस्तावेज अपने परिवार को भेजा है। जिसमें कहा कि "इन दस्तावेजों को संभाल कर रखना। इन्हें रिकॉर्ड के लिए रखना। ये तुम्हारे पास होने चाहिए। यहाँ मेरे जीवन को लेकर जो भी अनिश्चितता है, उसे देखते हुए तुम्हें ये दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए। मुझे यूक्रेन की सीमा पर लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।"

    किसी भी अधिकारी ने अहमद से संपर्क नहीं किया...

    इन सबके बीच मोहम्मद अहमद की पत्नी अफशा बेगम ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से अहमद को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। अहमद की रिश्तेदार फिरदौस बेगम ने कहा, "हमें इस मामले में अभी तक विदेश मंत्रालय या मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास से कोई जवाब नहीं मिला है। किसी भी अधिकारी ने अहमद से संपर्क नहीं किया है, न ही किसी ने हमसे संपर्क करके बताया है कि क्या हो रहा है।"

    संदेश में सुनाई देती है बम-बारूद की आवाजें

    फिरदौस बेगम ने सरकार से अपील करते हुए कहा, "अहमद न सिर्फ डरा हुआ है, बल्कि हम उसकी जान को लेकर भी डरे हुए हैं। जब भी वह संदेश भेजता है, हमें रॉकेट, गोला-बारूद और बमों की आवाजें सुनाई देती हैं। उसे भारत लौटने में मदद की जानी चाहिए।"