Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संयुक्त राष्ट्र में परमाणु वार्ता पर अमेरिका-ईरान आमने-सामने, ट्रंप प्रशासन की शर्तों को किया खारिज

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:04 AM (IST)

    परमाणु वार्ता की बहाली को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीखी बहस हुई। अमेरिका ने कहा कि वह ईरान के साथ प्रत ...और पढ़ें

    Hero Image

    संयुक्त राष्ट्र में परमाणु वार्ता पर अमेरिका-ईरान आमने-सामने (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, संयुक्त राष्ट्र। परमाणु वार्ता की बहाली को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीखी बहस हुई। अमेरिका ने कहा कि वह ईरान के साथ प्रत्यक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने वाशिंगटन की शर्तों को खारिज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका के उप मध्य-पूर्व दूत मार्गन आर्टेगस ने कहा कि किसी भी समझौते में ईरान में यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं ईरान के यूएन राजदूत अमीर सइद इरावानी ने इसे परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत ईरान के अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि तेहरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

    जून में ईरान-इजरायल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर पांच दौर की वार्ता हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए थे।

    सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र ने यूरोपीय देशों की पहल पर 'स्नैपबैक' प्रक्रिया के तहत ईरान पर हथियार प्रतिबंध और अन्य पाबंदियां फिर से लागू कर दीं। रूस और चीन ने इसका विरोध किया है। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है।