अब राफेल से रूस के पसीने छुड़ाएगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने फ्रांस के साथ की बड़ी डील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। सीमा पर चल रहे इस संघर्ष में रूस कई बार यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर बमबारी कर चुके हैं। मगर, अब रूस को टक्कर देने के लिए यूक्रेन ने फ्रांस से हाथ मिला लिया है।

यूक्रेन ने सोमवार को फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की हैं। इसके अलावा यूक्रेन अगले 10 साल में फ्रांस से ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई रक्षा उपकरण खरीदेगा। फोटो - रायटर्स मैक्रों-जेलेंस्की के बीच हुई डील यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने साथ इस ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा, "यूक्रेन, फ्रांस से 100 राफेल जेट और रडार खरीदेगा। साथ ही लॉन्चिंग सिस्टम के साथ 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी लेंगे। यह समझौता अगले साल से लागू होगा और अगले 10 साल के भीतर यह डील पूरी हो जाएगी।"