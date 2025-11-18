Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब राफेल से रूस के पसीने छुड़ाएगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने फ्रांस के साथ की बड़ी डील

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    France-Ukraine Rafale Deal: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे 3 साल के युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस का मुकाबला करने के लिए फ्रांस के साथ एक बड़ी रक्षा डील की है। इस समझौते के तहत यूक्रेन अगले 10 सालों में फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। इस ऐतिहासिक डील पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हस्ताक्षर किए हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है। सीमा पर चल रहे इस संघर्ष में रूस कई बार यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर बमबारी कर चुके हैं। मगर, अब रूस को टक्कर देने के लिए यूक्रेन ने फ्रांस से हाथ मिला लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूक्रेन ने सोमवार को फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की हैं। इसके अलावा यूक्रेन अगले 10 साल में फ्रांस से ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई रक्षा उपकरण खरीदेगा।

    France Ukraine (2)

    फोटो - रायटर्स

    मैक्रों-जेलेंस्की के बीच हुई डील

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने साथ इस ऐतिहासिक डील पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा, "यूक्रेन, फ्रांस से 100 राफेल जेट और रडार खरीदेगा। साथ ही लॉन्चिंग सिस्टम के साथ 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी लेंगे। यह समझौता अगले साल से लागू होगा और अगले 10 साल के भीतर यह डील पूरी हो जाएगी।"

    फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी यूक्रेन के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि इस डील के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं।

    France Ukraine (1)

    फोटो - रायटर्स

    1 राफेल की कीमत कितनी?

    बता दें कि राफेल को फ्रांस के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। यह फाइटर जेट हाई टेक होने के साथ-साथ डेल्टा विंग और मल्टी रोल में माहिर हैं। राफेल मिडिल ईस्ट और अफ्रीका समेत कई देशों की सेना में अहम रोल निभाता है। वहीं, 1 राफेल विमान की कीमत 100 मिलियन डॉलर (886.2 करोड़ रुपये) है।

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया, खैबर पख्तूनख्वा में चला ऑपरेशन