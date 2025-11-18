पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया, खैबर पख्तूनख्वा में चला ऑपरेशन
पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में दो खुफिया अभियानों के दौरान टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया। सेना के अनुसार, ये अभियान डेरा इस्माइल खान और उत्तरी वजीरिस्तान में चलाए गए, जिसमें आलम महसूद नामक एक मुख्य सरगना भी मारा गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में दो खुफिया आधारित ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया है।
पाक सेना की मीडिया शाखा के अनुसार, ये अभियान 15 और 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में चलाए गए है।
पाक सेना ने बताया कि डेरा इस्माइल खान के कुलाची इलाके में छापेमारी में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 10 'आतंकवादी' मारे गए। इनमें मुख्य सरगना आलम महसूद भी शामिल है, जबकि उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में पांच विद्रोही मारे गए। सेना ने बताया कि महसूद एक वांछित विद्रोही था।
'सभी विद्रोही विदेशी प्रायोजित नेटवर्क से जुड़े'
पाकिस्तानी अधिकारियों ने किसी देश का नाम लिए बिना बताया कि मारे गए सभी विद्रोही विदेशी प्रायोजित नेटवर्क से जुड़े थे और कई हमलों में शामिल थे। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 'आतंकवाद' के खिलाफ राष्ट्रीय आम सहमति को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
