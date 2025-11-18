Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया, खैबर पख्तूनख्वा में चला ऑपरेशन

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा में दो खुफिया अभियानों के दौरान टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया। सेना के अनुसार, ये अभियान डेरा इस्माइल खान और उत्तरी वजीरिस्तान में चलाए गए, जिसमें आलम महसूद नामक एक मुख्य सरगना भी मारा गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 10 विद्रोही मारे गए। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में दो खुफिया आधारित ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया है।

    पाक सेना की मीडिया शाखा के अनुसार, ये अभियान 15 और 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में चलाए गए है।

    पाक सेना ने बताया कि डेरा इस्माइल खान के कुलाची इलाके में छापेमारी में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 10 'आतंकवादी' मारे गए। इनमें मुख्य सरगना आलम महसूद भी शामिल है, जबकि उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में पांच विद्रोही मारे गए। सेना ने बताया कि महसूद एक वांछित विद्रोही था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सभी विद्रोही विदेशी प्रायोजित नेटवर्क से जुड़े'

    पाकिस्तानी अधिकारियों ने किसी देश का नाम लिए बिना बताया कि मारे गए सभी विद्रोही विदेशी प्रायोजित नेटवर्क से जुड़े थे और कई हमलों में शामिल थे। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 'आतंकवाद' के खिलाफ राष्ट्रीय आम सहमति को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें: शेख हसीना को सजा सुनाने के बाद बांग्लादेश में बवाल, हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल