पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया, खैबर पख्तूनख्वा में चला ऑपरेशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में दो खुफिया आधारित ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने टीटीपी से जुड़े 15 विद्रोहियों को मार गिराया है।

पाक सेना की मीडिया शाखा के अनुसार, ये अभियान 15 और 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में चलाए गए है।

पाक सेना ने बताया कि डेरा इस्माइल खान के कुलाची इलाके में छापेमारी में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 10 'आतंकवादी' मारे गए। इनमें मुख्य सरगना आलम महसूद भी शामिल है, जबकि उत्तरी वजीरिस्तान के दत्ता खेल में पांच विद्रोही मारे गए। सेना ने बताया कि महसूद एक वांछित विद्रोही था।