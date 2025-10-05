Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी को क्यों बेचना पड़ा रहा अपना आलीशान घर? जानें कितनी है कीमत

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    यूक्रेन की फिगर स्केटिंग चैंपियन ओक्साना बैउल अपनी हवेली बेच रही हैं जिसे उन्होंने 2022 में खरीदा था। 1994 में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ओक्साना अब अपनी 10 साल की बेटी के साथ लास वेगास में शिफ्ट होने की तैयारी में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हवेली बेचने की जानकारी दी जिसकी कीमत 1.2 मिलियन डॉलर (लगभग 10.64 करोड़ रुपये) है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फिगर स्केटिंग चैंपियन ओक्साना बैउल ने हवेली बेचने की घोषणा की। फोटो- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की जानी-मानी फिगर स्केटिंग चैंपियन ओक्साना बैउल अपनी हवेली बेच रही हैं। ओक्साना ने 1994 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं, अब ओक्साना अपना हवेली बेचकर बेटी के साथ लास वेगास जाने की तैयारी कर रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओक्साना ने सोशल मीडिया पर हवेली बेचने की जानकारी दी है। इसकी कीमत 1.2 मिलियन डॉलर (लगभग 10.64 करोड़ रुपये) निर्धारित की गई है। हवेली बेचने के बाद ओक्साना अपनी 10 साल की बेटी के साथ हमेशा के लिए लास वेगास में शिफ्ट हो जाएंगी।

    ओक्साना ने लिखी भावुक पोस्ट

    ओक्साना पहले भी लास वेगास में लंबे समय तक रह चुकी हैं। यहां वो वेगास गोल्डन नाइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर चुकी हैं। फेसबुकपर हवेली बेचने की जानकारी देते हुए ओक्साना ने लिखा, "धन्यवाद श्रेवेपोर्ट, घर बिकाऊ है। मैं लास वेगास वापस जा रही हूं। आप सभी को मेरा प्यार। मुझे माफ कर देना।"

    2022 में खरीदा था घर

    बता दें कि यूक्रेन में स्थित श्रेवेपोर्ट हवेली बेहद आलीशान है। ओक्साना ने इसे 2022 में खरीदा था। हालांकि, इसी साल गर्मियों में ओक्साना का उनके पति कार्लो फरीना से तलाक हो गया। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद ओक्साना ने लास वेगास वापस लौटने का फैसला कर लिया है।

    फिगर स्केटर ओक्साना श्रेवेपोर्ट में स्केटिंग स्कूल भी खोलना चाहती थीं। उनके अनुसार,

    मैं यहां कुछ चीजें बनाना चाहती थी, मगर यह सपना सच नहीं हो सका। दुर्भाग्य से मैं अब श्रेवेपोर्ट में नहीं रह सकती। मैं यहां के लोगों को हमेशा प्यार करती रहूंगी।

    कौन हैं ओक्साना बैउल?

    बता दें कि ओक्साना को यूक्रेन की मशहूर फिगर स्केटर में गिना जाता है। उन्होंने 1993 में स्केटिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और 1994 में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ओलंपिक विजेता बनने के बाद ओक्साना ने कई देशों की सैर की।

    इसी बीच पेंसिल्वेनिया में उनकी मुलाकात पूर्व पति कार्लो फरीना से हुई थी। कार्लो से शादी करने के बाद ओक्साना यूक्रेन के लुइसियाना में रहने लगीं और 2022 में उन्होंने 6,00,000 डॉलर (लगभग 5.32 करोड़ रुपये) में हवेली खरीदी थी, जिसे अब वो बेच रही हैं।

    यह भी पढ़ें- 'मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा...', गाजा पर इजरायली हमले के बीच ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम