'मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा...', गाजा पर इजरायली हमले के बीच ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के शांति प्रस्ताव के बीच इजरायल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का दावा है कि इजरायल ने कुछ समय के लिए बमबारी रोक दी है, जिससे हमास बंदियों को छोड़ सके और 20 पॉइंट पीस डील पर विचार कर सके।

डोनल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि हमास को 20 पॉइंट शांति प्रस्ताव पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। इसमें ज्यादा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ट्रंप ने दी चेतावनी

ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, "हमास को जल्दी सोचना चाहिए, वरना सारी शर्तें खत्म हो जाएंगी। मैं इसमें देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा।"

ट्रंप के अनुसार,

बातचीत के बाद इजरायल पीछे हटने को तैयार हो गया है। हमने हमास को भी इसकी जानकारी दी है। हमास का जवाब मिलने के बाद तुरंत युद्ध विराम लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद बंधकों और कैदियों के लेन-देन की प्रक्रिय शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम अगले चरण की शर्तें रखेंगे, जिसके बाद यह 3000 साल पुराना संघर्ष खत्म हो जाएगा।

क्या बोले नेतन्याहू?

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हमास सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर सकता है। अमेरिका के प्लान पर मिस्त्र में हमास से सीधी बातचीत चल रही है।