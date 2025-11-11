युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन में 10 करोड़ डॉलर का घोटाला, एक्शन में जेलेंस्की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन में 10 करोड़ डॉलर के घोटाला सामने आया है। यूक्रेन के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को कहा कि सरकारी परमाणु बिजली कंपनी से संबंधित 10 करोड़ डॉलर की रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच की जा रही है।

कंपनी के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इंटरनेट मीडिया पर प्रकाशित बयान में आरोप लगाया गया कि इस भ्रष्टाचार में आपराधिक संगठन का हाथ है, जिसका नेतृत्व कारोबारी कर रहा है। इसमें ऊर्जा मंत्री के पूर्व सलाहकार, परमाणु ऊर्जा कंपनी एनर्जोएटम के सुरक्षा प्रमुख और चार कर्मचारी शामिल हैं।

जेलेंस्की ने क्या कहा ? बयान में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ मिलकर काम करना करना चाहिए।