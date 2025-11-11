Language
    इजरायल-हमास समझौता को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात, सीजफायर की दिशा में नया कदम

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के पहले चरण के समापन के साथ, जेरेड कुशनर ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस बैठक में सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों और बंधकों की वापसी पर चर्चा हुई। इजराइल ने 15 फलस्तीनी शवों को गाजा लौटाया। समझौते के दूसरे चरण में सुरक्षा बल की तैनाती और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है, जिस पर अभी प्रगति नहीं हुई है।

    इजरायल-हमास समझौता को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते का पहला चरण अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सोमवार को यरुशलम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की।

    इस मुलाकात की एक तस्वीर इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जारी की। इस दौरान सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों के एक समूह को लेकर उत्पन्न गतिरोध की तात्कालिक समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया।इजरायल ने सोमवार को 15 फलस्तीनियों के शव गाजा को लौटा दिए, जो अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम की दिशा में एक नया कदम है।

    हमास ने लौटाया इजरायली बंधक का शव

    इसी कड़ी में व्हाइट हाउस के एक शीर्ष दूत ने समझौते के अगले चरणों पर चर्चा करने के लिए इजरायली नेताओं से मुलाकात की। हमास ने रविवार को एक इजरायली बंधक का शव लौटाया था। अब भी गाजा में बंधक बनाए गए चार चार लोगों के शव हैं।

    नेतन्याहू के कार्यालय ने तत्काल यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रधानमंत्री और सामरिक मामलों के मंत्री रान डार्मर ने सोमवार को कुशनर के साथ बैठक में क्या चर्चा की। ट्रंप के शीर्ष सलाहकार कुशनर, वाशिंगटन की 20-सूत्री युद्धविराम योजना के प्रमुख सूत्रधार हैं। समझौते के दूसरे चरण के तहत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, हमास का निरस्त्रीकरण और युद्धोत्तर गाजा पर शासन की व्यवस्था स्थापित करना है जिस पर अब तक प्रगति नहीं हुई है।

