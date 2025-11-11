इजरायल-हमास समझौता को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात, सीजफायर की दिशा में नया कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजराइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते का पहला चरण अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सोमवार को यरुशलम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की।

इस मुलाकात की एक तस्वीर इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जारी की। इस दौरान सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों के एक समूह को लेकर उत्पन्न गतिरोध की तात्कालिक समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया।इजरायल ने सोमवार को 15 फलस्तीनियों के शव गाजा को लौटा दिए, जो अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम की दिशा में एक नया कदम है।

हमास ने लौटाया इजरायली बंधक का शव इसी कड़ी में व्हाइट हाउस के एक शीर्ष दूत ने समझौते के अगले चरणों पर चर्चा करने के लिए इजरायली नेताओं से मुलाकात की। हमास ने रविवार को एक इजरायली बंधक का शव लौटाया था। अब भी गाजा में बंधक बनाए गए चार चार लोगों के शव हैं।