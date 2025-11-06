Language
    फिलीपींस में तूफान कालमेगी ने मचाई तबाही, 241 लोगों की मौत; पूरे देश में इमरजेंसी घोषित

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:42 AM (IST)

    फिलीपींस में तूफान कालमेगी ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। फिलीपींस में मलबा हटाने का काम जारी है, वहीं एक नए तूफान का खतरा मंडरा रहा है।

    कालमेगी तूफान से फिलीपींस में मौत का तांडव (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिलीपींस में आए तूफान कालमेगी का तांडव देखने को मिला है। तूफान और बारिश के कारण भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। 130 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाओं ने कई घर उजाड़ दिए। तूफान के कारण अब तक 241 लोगों की मौत हो गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपदा एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि मध्य क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले इस तूफान ने वियतनाम की ओर बढ़ते हुए फिर से ताकत हासिल कर ली है। वियतनाम के जिया लाई प्रांत में, अधिकारियों ने भारी बारिश और विनाशकारी हवाओं की चेतावनी दी है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है और कृषि गतिविधियां बाधित हो सकती हैं।

    फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को आपातकाल की घोषणा कर दी। इस साल देश में आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा, कालमेगी तूफान के कारण मध्य प्रांतों में कम से कम 241 लोगों की मौत हो गई।

    मलबे से भरीं सड़कें

    बारिश के कारण आने वाले बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगभग 3,50,000 लोगों को दोपहर तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। फिलीपींस के सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत सेबू में बाढ़ का पानी कम होने पर तबाही का मंजर और साफ हो गया, जहां ढहे हुए घर, पलटे हुए वाहन और मलबे से भरी सड़कें दिखाई दीं।

    मंगलवार को कालमेगी के आने से पहले फिलीपींस में 2,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कुछ लोग अपने घरों को तबाह पाकर लौटे हैं, जबकि अन्य ने अपने घरों और सड़कों से कीचड़ साफ करके कठिन सफाई शुरू कर दी है।

    मलबा हटाना बड़ी चुनौती

    एक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिकारी, रैफी एलेजांद्रो ने डीजेडबीबी रेडियो को बताया, "अब चुनौती मलबा हटाने की है। इसे तुरंत हटाने की जरूरत है, न केवल उन लापता लोगों का पता लगाने के लिए जो मलबे में हो सकते हैं या सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंच गए होंगे, बल्कि राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी।"

    नया तूफान हो रहा एक्टिव

    टाइफून कालमेगी, जिसे स्थानीय रूप से टीनो कहा जाता है, फिलीपींस के निगरानी क्षेत्र से बाहर निकल गया है, वहीं मौसम पूर्वानुमानकर्ता मिंडानाओ के पूर्व में एक उभरते तूफान पर नजर रख रहे हैं जो एक तूफान में बदल सकता है, जिससे अगले हफ्ते की शुरुआत में संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस साल फिलीपींस में आने वाला 20वां तूफान, कालमेगी से हुई तबाही, उत्तरी सेबू में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप के ठीक एक महीने बाद आई है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे।

    8 हवाई अड्डों पर परिचालन प्रभावित होने की संभावना

    वियतनाम में दस्तक देने से पहले, जैसे-जैसे कालमेगी दक्षिण चीन सागर के ऊपर से गुजर रहा था, वह फिर से अपनी ताकत हासिल कर रहा था। अनुमान है कि इसका असर कई मध्य प्रांतों पर पड़ेगा, जिनमें प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ अभी कटाई का मौसम चल रहा है। अधिकारी संभावित निकासी, बचाव कार्यों और राहत कार्यों में सहायता के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। वियतनाम के विमानन अधिकारियों ने कहा है कि दा नांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित आठ हवाई अड्डों पर परिचालन प्रभावित होने की संभावना है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

