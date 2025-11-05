Typhoon Kalmaegi: फिलीपींस में तूफान कालमेगी का कहर, 40 लोगों की मौत; बाढ़ की वजह से छतों पर फंसे लोग

एपी, मनीला। फिलीपींस में मंगलवार को आए तूफान कालमेगी का कहर देखने को मिला। तूफान के चलते देश में जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा है। 40 लोगों के मरने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। तूफान के चलते भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में ज्यादातर लोगों की जान गई।

बाढ़ के चलते लोगों को अपने घरों की छतों का सहारा लेना पड़ा है, जबकि बड़ी संख्या में कारें पानी में डूब गई हैं। जबकि राहत और बचाव कार्य के दौरान वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार पांच सैनिकों की मौत हो गई। यह हादसा दक्षिणी अगुसान डेल सुर प्रांत में हुआ।

अधिकारियों के अनुसार, तूफान से देश का मध्य हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस शक्तिशाली तूफान के चलते मध्य प्रांत गुइमारास के तटीय इलाकों में 130 प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं।

पश्चिमी प्रांत पल वन को प्रभावित करने के बाद तूफान के दक्षिण चीन सागर की तरफ बढ़ने का अनुमान है। सिविल डिफेंस कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

भारत ने जमैका, क्यूबा के लिए भेजी राहत सामग्री

भारत ने तूफान प्रभावित जमैका और क्यूबा के लिए वायुसेना के एक विमान से 20 टन राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। तूफान मेलिसा के चलते इन देशों में भारी तबाही हुई और करीब 50 लोगों की जान गई है।