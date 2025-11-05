Language
    Typhoon Kalmaegi: भूकंप के बाद फिलीपींस में सुनामी से भारी तबाही, 66 लोगों की मौत

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    Typhoon Kalmaegi: फिलीपींस में टाइफून कलामागी ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई और 26 घायल हुए। 130-180 किमी/घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और भीषण बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। बचाव कार्य में लगे एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की जान चली गई। भूस्खलन और बाढ़ के कारण बचाव अभियान भी मुश्किल हो गया है।

    Hero Image

    टाइफून कलामागी के बाद फिलीपींस में तबाही का मंजर। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिलीपींस अभी भूकंप के झटकों से उबरा भी नहीं था कि टाइफून कलामागी (Typhoon Kalmaegi) ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी चीन सागर में आए इस चक्रवाती तूफान ने कई जिंदगियों को निगल लिया है। इस आपदा में 66 लोगों की जान चली गई और 26 से अधिक लोग घायल हैं।

    इस चक्रवाती तूफान ने सेंट्रल फिलीपींस में भारी तबाही मचाई है। खराब मौसम और तूफान में हवाएं इतनी तेज थीं कि आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए जा रहा हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

    तेज बहाव में बहे कई लोग

    टाइफून कलामागी के दौरान 130-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। इससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। समुद्र का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लहरों ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बाढ़ के पानी में 49 लोग बह गए हैं।

    Typhoon Kalmaegi

    फोटो- रायटर्स

    बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किल

    टाइफून कलामागी ने सेंट्रल कीबू में भयंकर तबाही मचाई है। कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई और 13 लोग अभी भी लापता हैं। खराब मौसम और बाढ़ के कारण इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल हो गया है।

    कीबू में लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बाचव दलों का उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। चक्रवात का अंदेशा तो सभी को था, लेकिन बाढ़ के बारे में किसी ने दूर-दूर तक नहीं सोचा था। तेज बाढ़ में कई इमारतें धराशायी हो गईं और पानी के तेज बहाव में न सिर्फ लोग बल्कि घर और गाड़ियां भी बहते चले गए।

    Typhoon Kalmaegi (1)

    फोटो- रायटर्स

    भूकंप ने मचाई थी तबाही

    फिलीपींस सरकार के अनुसार, कीबू में लगभग 24 लाख लोग आपदा की चपेट में आए हैं। टाइफून की एंट्री के बाद फिलीपींस से एक के बाद एक डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले कीबू प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान कई लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए और उन्होंने टेंट में शरण ली थी। मगर, टाइफून कलामागी उन्हें भी अपने साथ बहा ले गया।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

