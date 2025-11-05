Typhoon Kalmaegi: भूकंप के बाद फिलीपींस में सुनामी से भारी तबाही, 66 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फिलीपींस अभी भूकंप के झटकों से उबरा भी नहीं था कि टाइफून कलामागी (Typhoon Kalmaegi) ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी चीन सागर में आए इस चक्रवाती तूफान ने कई जिंदगियों को निगल लिया है। इस आपदा में 66 लोगों की जान चली गई और 26 से अधिक लोग घायल हैं।

इस चक्रवाती तूफान ने सेंट्रल फिलीपींस में भारी तबाही मचाई है। खराब मौसम और तूफान में हवाएं इतनी तेज थीं कि आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए जा रहा हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

तेज बहाव में बहे कई लोग टाइफून कलामागी के दौरान 130-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। इससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। समुद्र का पानी लोगों के घरों में घुस गया। लहरों ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बाढ़ के पानी में 49 लोग बह गए हैं।

फोटो- रायटर्स बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किल टाइफून कलामागी ने सेंट्रल कीबू में भयंकर तबाही मचाई है। कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई और 13 लोग अभी भी लापता हैं। खराब मौसम और बाढ़ के कारण इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल हो गया है।

कीबू में लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बाचव दलों का उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। चक्रवात का अंदेशा तो सभी को था, लेकिन बाढ़ के बारे में किसी ने दूर-दूर तक नहीं सोचा था। तेज बाढ़ में कई इमारतें धराशायी हो गईं और पानी के तेज बहाव में न सिर्फ लोग बल्कि घर और गाड़ियां भी बहते चले गए।