    अंतरिक्ष में चीन का स्पेस स्‍टेशन मलबे से टकराया, चीनी यात्रियों की वापसी में होगी देरी

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से मलबे का टुकड़ा टकराने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में देरी हो रही है। शेनझोउ-20 के सदस्यों को बुधवार को लौटना था, लेकिन मलबा टकरा जाने की वजह से वापसी स्थगित हो गई है। शेनझोउ-21 के माध्यम से तीन अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है।

    मलबे से टकराया चाइना का स्पेस स्टेशन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से मलबे का छोटा टुकड़ा टकरा गया है। इसके कारण वहां मौजूद चालक दल की निर्धारित वापसी में देरी होगी। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वापसी में देरी का निर्णय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

    हर महीने बदलता है चालक दल

    चीन हर छह महीने में स्टेशन के चालक दल को बदलता है। शनिवार को, चालक दल को ले जा रहे शेनझोउ-20 अंतरिक्ष यान ने शेनझोउ-21 चालक दल के साथ अपनी कक्षा में वापसी पूरी कर ली और बुधवार को पृथ्वी पर लौटने वाला था।

    वापसी स्थगित

    स्टेशन पर तैनात तीन सदस्यीय चालक दल ने मंगलवार को अंतरिक्ष स्टेशन की चाबियां नए दल के सदस्यों को सौंप दी। शेनझोउ-20 के तीनों सदस्य चेन डोंग, चेन झोंगरुई और वांग जी ने अपने सभी नियोजित कार्य पूरे कर लिए हैं और उन्हें बुधवार को उत्तरी चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में डोंगफेंग लैंडिंग स्थल पर लौटना था। हालांकि, उनकी वापसी स्थगित कर दी गई है।


    चीन ने पिछले शुक्रवार को शेनझोउ-21 चालक दल अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किया था। इसके माध्यम से तीन अंतरिक्ष यात्रियों को छह महीने के मिशन पर चीनी अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

