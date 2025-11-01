Language
    चीन ने अपने सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन भेजा, मिशन पर चूहे भी निकलेंगे

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:56 AM (IST)

    रॉयटर, बीजिंग। चीन के शेनझोउ-21 अंतरिक्ष राकेट और उसके अंतरिक्ष यात्री दल के सबसे युवा सदस्य सहित उसके चालक दल ने शुक्रवार को उत्तर-पश्चिम चीन के जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी। 2022 में स्थायी रूप से स्थापित चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सातवां मिशन था।

    चीन के शेनझोउ-21 अंतरिक्ष यान के मिशनों में तीन अंतरिक्ष यात्री छह महीने के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं, जहां अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों की जगह युवा चेहरे ले रहे हैं।

    पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले 39 वर्षीय झांग होंगझांग और 32 वर्षीय वू फेई अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चीन के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हें 2020 में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया था। 48 वर्षीय कमांडर झांग लू ने 2022 शेनझोउ-15 मिशन पर उड़ान भरी थी।