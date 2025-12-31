Language
    पेरू में दो ट्रेनों की आमने-सामने टक्कर, ड्राइवर की मौत और 40 से अधिक घायल; विदेशी पर्यटकों के लगी चोट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:45 AM (IST)

    पेरू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू की ओर जाने वाली रेल लाइन पर मंगलवार को दो पर्यटक ट्रेनों की आमने-सामने की भयानक टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रेन ड् ...और पढ़ें

    पेरू में दो ट्रेनों की आमने-सामने टक्कर, ड्राइवर की मौत और 40 से अधिक घायल (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, कुस्को (पेरू)। पेरू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू की ओर जाने वाली रेल लाइन पर मंगलवार को दो पर्यटक ट्रेनों की आमने-सामने की भयानक टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई और 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। दुर्घटना ओलांतायतांबो और आगुआस कालिएंतेस (माचू पिचू पुएब्लो) के बीच पंपाकाहुआ सेक्टर में हुई।

    पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान इंका रेल के ड्राइवर रोबर्टो कार्डेनास लोयजा के रूप में हुई है। घायलों में कई विदेशी पर्यटक शामिल हैं, जिनमें अमेरिकी नागरिक भी हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लगभग 20 घायलों की हालत गंभीर है। अमेरिकी दूतावास ने भी पुष्टि की कि दुर्घटना में अमेरिकी नागरिक घायल हुए हैं।

    दुर्घटना में शामिल ट्रेनें इंका रेल एस.ए. और पेरू रेल एस.ए. की थीं, जो मुख्य रूप से माचू पिचू जाने वाले पर्यटकों को ले जाती हैं। टक्कर दोपहर करीब 1:20 बजे हुई, जब एक ट्रेन माचू पिचू से आ रही थी और दूसरी वहां जा रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में क्षतिग्रस्त लोकोमोटिव एक-दूसरे के सामने खड़े दिख रहे हैं, चारों ओर टूटा कांच बिखरा हुआ है और पटरी किनारे घायलों का इलाज चल रहा है।

    पेरूरेलवे ने दुर्घटना के बाद पूरी रेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी है। पुलिस और अभियोजक जांच कर रहे हैं कि सिंगल ट्रैक पर यह टक्कर कैसे हुईसंभवतः सिग्नलिंग फेलियर या मानवीय त्रुटि के कारण यह हादसा हो सकता है।

    माचू पिचू दुनिया की सात आश्चर्यों में से एक है और हर साल 15 लाख से अधिक पर्यटक आकर्षित करता है, जिनमें अधिकांश ट्रेन से ही पहुंचते हैं। यह दुर्घटना पर्यटन सीजन के चरम पर हुई है, जिससे सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं।