Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूक्रेन के हमले में दो रूसी नागरिकों की मौत तो रूस ने किया हवाई हमला

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:58 AM (IST)

    यूक्रेन के ओडेसा शहर के बिजलीघर पर रूस ने हवाई हमला किया, जिससे शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए। रूस के सारातोव ...और पढ़ें

    Hero Image

    यूक्रेन ने किया रूस पर हमला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा के बिजलीघर पर रूस ने शनिवार को फिर हवाई हमला किया। भीषण ठंड में शहर के बड़े हिस्से की बिजली गुल हो गई है और करीब 10 लाख लोग उससे प्रभावित हुए हैं। जबकि रूस के सारातोव इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले में दो लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूक्रेन का ड्रोन हमला आवासीय भवन पर हुआ था। यहीं पर हुए अन्य ड्रोन हमले से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई है और कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के

    जेलेंस्की ने क्या कहा?

    राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया है कि शुक्रवार-शनिवार की रात रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले के परिणामस्वरूप यूक्रेन के सात क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था भंग हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित ओडेसा और उसके आसपास का इलाका है। बिजली न होने से कई क्षेत्रों की जलापूर्ति में भी बाधा आ रही है।

    यह भी पढ़ें: यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध होगा खत्म, शांति के लिए यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप से की बात; नया प्रस्ताव किया तैयार