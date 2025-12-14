यूक्रेन के हमले में दो रूसी नागरिकों की मौत तो रूस ने किया हवाई हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा के बिजलीघर पर रूस ने शनिवार को फिर हवाई हमला किया। भीषण ठंड में शहर के बड़े हिस्से की बिजली गुल हो गई है और करीब 10 लाख लोग उससे प्रभावित हुए हैं। जबकि रूस के सारातोव इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले में दो लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं।

यूक्रेन का ड्रोन हमला आवासीय भवन पर हुआ था। यहीं पर हुए अन्य ड्रोन हमले से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई है और कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के

जेलेंस्की ने क्या कहा?

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया है कि शुक्रवार-शनिवार की रात रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले के परिणामस्वरूप यूक्रेन के सात क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था भंग हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित ओडेसा और उसके आसपास का इलाका है। बिजली न होने से कई क्षेत्रों की जलापूर्ति में भी बाधा आ रही है।