यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध होगा खत्म, शांति के लिए यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप से की बात; नया प्रस्ताव किया तैयार
फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं ने बुधवार को यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के लिए शांति प्रस्ताव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप से फोन पर बात क ...और पढ़ें
रॉयटर, पेरिस। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं ने बुधवार को यूक्रेन में युद्ध समाप्ति के लिए शांति प्रस्ताव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की।
ये नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये मामले पर फिर वार्ता करेंगे, इसके बाद सोमवार को ये नेता बर्लिन में मिलेंगे।
अमेरिका के शांति प्रस्ताव को मानने के लिए दबाव झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर 20 ¨बदुओं वाला नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है।
इसे वह जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव को रूस के लाभ वाला माना है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने समय को यूक्रेन के लिए मुश्किल बताया है।
ऐसे समय में यूक्रेन का पूरा समर्थन करने का एलान किया है। कहा है कि कोई भी समझौता यूक्रेन के हितों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।
