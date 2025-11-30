Watch: तुर्किए ने किया बिना पायलट वाले फाइटर जेट का टेस्ट, बिना देखे ही हमला और दुश्मन के अटैक से बचने में सक्षम
तुर्किए ने हाल ही में बिना पायलट वाले फाइटर जेट किजिलेल्मा का सफल परीक्षण किया, जिसमें रडार-निर्देशित मिसाइल से हवा में लक्ष्य को भेदा गया। यह परीक्षण सिनोप फायरिंग रेंज के पास हुआ, जहाँ किजिलेल्मा ने गोकडोगन मिसाइल से एक जेट-पावर्ड एरियल टारगेट को नष्ट किया। किजिलेल्मा, कम रडार सिग्नेचर के साथ, लंबी दूरी से दुश्मनों का पता लगाने और हमला करने में सक्षम है, जो इसे खास बनाता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्किए ने रडार गाइडेंस के जरिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके एक एयरक्राफ्ट पर सटीक और सफलतापूर्वक निशाना लगाने के लिए बिना पायलट वाले फाइटर जेट किजिलेल्मा का टेस्ट किया, जिससे दुनिया भर में कॉम्बैट एविएशन का इतिहास बन गया।
इस टेस्ट को सिनोप फायरिंग रेंज के तट पर किया गया, जिसमें किजिलेल्मा ने दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली गोकडोगन मिसाइल से एसेलसन के मुराद एसा रडार से पहचाने गए जेट-पावर्ड एरियल टारगेट को नष्ट कर दिया, जो बिना पायलट वाली लड़ाकू क्षमताओं में एक बड़ी सफलता थी।
लॉन्च की गई मिसाइल टारगेट किए गए ड्रोन से टकराई
बायकर का बनाया हुआ किजिलेल्मा पांच F-15 फाइटर जेट के साथ उड़ा। हाई-स्पीड जेट से चलने वाले टारगेट को किजिलेल्मा पर लगे मुराद एसा रडार ने डिटेक्ट किया और ट्रैक किया। इसके बाद इसने अपने विंग के नीचे लगी गोकडोगन मिसाइल को फायर किया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्च की गई मिसाइल सीधे टारगेट ड्रोन से टकराई।
क्या है खासियत?
मौजूदा फाइटर जेट्स की तुलना में बहुत कम रडार सिग्नेचर के साथ, किजिलेल्मा लंबी दूरी से दुश्मन के एयरक्राफ्ट का पता लगा सकता है। इस खासियत के साथ तुर्किए बिना देखे और बिना गोली खाकर हमला करने वाले कॉन्सेप्ट की लड़ाई में कदम रख चुका है। किजिलेल्मा अब हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों मिशन में टारगेट पर हमला कर सकता है।
Turkey's 'WORLD FIRST' drone strike with beyond-visual-range missile— RT (@RT_com) November 30, 2025
Bayraktar’s Kizilelma flanked by jets as warhead roars away
Hitting 'jet-powered aerial target' in successful test pic.twitter.com/hCVM20t8yx
