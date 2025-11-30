Watch: तुर्किए ने किया बिना पायलट वाले फाइटर जेट का टेस्ट, बिना देखे ही हमला और दुश्मन के अटैक से बचने में सक्षम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्किए ने रडार गाइडेंस के जरिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करके एक एयरक्राफ्ट पर सटीक और सफलतापूर्वक निशाना लगाने के लिए बिना पायलट वाले फाइटर जेट किजिलेल्मा का टेस्ट किया, जिससे दुनिया भर में कॉम्बैट एविएशन का इतिहास बन गया।

इस टेस्ट को सिनोप फायरिंग रेंज के तट पर किया गया, जिसमें किजिलेल्मा ने दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली गोकडोगन मिसाइल से एसेलसन के मुराद एसा रडार से पहचाने गए जेट-पावर्ड एरियल टारगेट को नष्ट कर दिया, जो बिना पायलट वाली लड़ाकू क्षमताओं में एक बड़ी सफलता थी।

लॉन्च की गई मिसाइल टारगेट किए गए ड्रोन से टकराई बायकर का बनाया हुआ किजिलेल्मा पांच F-15 फाइटर जेट के साथ उड़ा। हाई-स्पीड जेट से चलने वाले टारगेट को किजिलेल्मा पर लगे मुराद एसा रडार ने डिटेक्ट किया और ट्रैक किया। इसके बाद इसने अपने विंग के नीचे लगी गोकडोगन मिसाइल को फायर किया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्च की गई मिसाइल सीधे टारगेट ड्रोन से टकराई।