ब्लैक सी में विस्फोट: रूस के शैडो फ्लीट टैंकर में धमाका, तुर्किए का दावा- 'बिना पायलट वाले जहाज ने किया हमला'
तुर्की ने दावा किया है कि ब्लैक सी में उसके तट के पास एक रूसी शैडो फ्लीट टैंकर पर बिना पायलट वाले जहाज ने हमला किया। तुर्किए के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 'विराट' नामक टैंकर को मामूली क्षति पहुँची है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और चालक दल सुरक्षित है। घटना शुक्रवार देर रात हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्की ने शनिवार को कहा कि एक बिना पायलट वाले जहाज ने तुर्की के ब्लैक सी कोस्ट के पास रूस के शैडो फ्लीट के एक टैंकर पर हमला किया, जबकि शुक्रवार देर रात जहाज पर हमला हुआ था।
तुर्किए के परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले के बाद विराट को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है और क्रू की सेहत भी ठीक है। मंत्रालय ने कहा, "खबर है कि ब्लैक सी में किनारे से करीब 35 मील दूर बिना पायलट वाले जहाजों ने विराट पर हमला किया था। आज सुबह भी बिना पायलट वाले जहाजों ने उस पर हमला किया। (विराट) के पानी की लाइन के ऊपर स्टारबोर्ड की तरफ थोड़ा नुकसान हुआ है।"
किसने किया हमला?
यह अभी साफ नहीं हो पाया कि बताए गए हमलों के पीछे कौन था। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि तुर्किए के अधिकारी रूस जा रहे एक और टैंकर पर आग बुझाने और उसे ठंडा करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं, जिसमें ब्लैक सी में धमाके के बाद आग लग गई थी। मंत्रालय ने कहा कि आग लगने के बाद बचाव दल ने 274 मीटर लंबे कैरोस से 25 क्रू सदस्यों को निकाल लिया है।
तुर्किए ने और क्या बताया?
शुक्रवार को तुर्किए ने कहा कि कैरोस रूस के नोवोरोस्सिय्स्क पोर्ट की ओर जा रहा था, जब उसने तुर्की के तट से 28 नॉटिकल मील दूर "बाहरी टक्कर" की वजह से आग लगने की खबर दी। LSEG डेटा के अनुसार, कैरोस और विराट दोनों जहाजों पर 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद बैन लगाए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।