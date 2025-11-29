ब्लैक सी में विस्फोट: रूस के शैडो फ्लीट टैंकर में धमाका, तुर्किए का दावा- 'बिना पायलट वाले जहाज ने किया हमला'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्की ने शनिवार को कहा कि एक बिना पायलट वाले जहाज ने तुर्की के ब्लैक सी कोस्ट के पास रूस के शैडो फ्लीट के एक टैंकर पर हमला किया, जबकि शुक्रवार देर रात जहाज पर हमला हुआ था।

तुर्किए के परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमले के बाद विराट को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है और क्रू की सेहत भी ठीक है। मंत्रालय ने कहा, "खबर है कि ब्लैक सी में किनारे से करीब 35 मील दूर बिना पायलट वाले जहाजों ने विराट पर हमला किया था। आज सुबह भी बिना पायलट वाले जहाजों ने उस पर हमला किया। (विराट) के पानी की लाइन के ऊपर स्टारबोर्ड की तरफ थोड़ा नुकसान हुआ है।"

किसने किया हमला? यह अभी साफ नहीं हो पाया कि बताए गए हमलों के पीछे कौन था। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि तुर्किए के अधिकारी रूस जा रहे एक और टैंकर पर आग बुझाने और उसे ठंडा करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं, जिसमें ब्लैक सी में धमाके के बाद आग लग गई थी। मंत्रालय ने कहा कि आग लगने के बाद बचाव दल ने 274 मीटर लंबे कैरोस से 25 क्रू सदस्यों को निकाल लिया है।