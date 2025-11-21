COP-30 के दौरान चीन, क्यूबा, जर्मनी, डेनमार्क के मंत्रियों से मिले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सम्मेलन स्थल पर लगी आग

पीटीआई, बेलम। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र कांफ्रेंस आफ पार्टीज (काप-30) जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान चीन, क्यूबा, जर्मनी और डेनमार्क के मंत्रियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं और जलवायु सम्मेलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ये बैठकें बुधवार को काप-30 सम्मेलन के दौरान हुईं।

भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जलवायु परिवर्तन मुद्दे के लिए चीन के विशेष दूत लियू झेनमिन से मुलाकात हुई। हमारी बातचीत काप 30 में सहयोग से जुड़े मामलों पर हुई। क्यूबा के पर्यावरण मंत्री सी अरमांडो रोड्रिगेज बतिस्ता के साथ अपनी बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत नवीकरणीय क्षेत्र में सहयोग पर हुई। भूपेंद्र ने जापान के पर्यावरण मंत्री हिरोताका इशिहारा से भी मुलाकात की। वह जर्मनी के पर्यावरण मंत्री का‌र्स्टन श्नाइडर से भी मिले। भूपेंद्र ने पोस्ट किया, हमने सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। जबकि सम्मेलन में भारत ने दुनिया से छोटे द्वीपीय देशों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की और सौर ऊर्जा की वकालत की।

कॉप-30 सम्मेलन के लिए 190 से अधिक देशों के वार्ताकार जुटे हैं। ब्राजील के बेलम में 10 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन 21 नवंबर तक चलेगा। आइएएनएस के अनुसार, तुर्किये अगले वर्ष काप-31 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के बाद इसकी पुष्टि की गई है।

जीवाश्म ईंधन पर बात बढ़ने का स्वागत रॉयटर के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काप-30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जीवाश्म ईंधन पर बात आगे बढ़ने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन से दूर होने को लेकर प्रयास का भी स्वागत करता हूं। गुटेरस ने इस मुद्दे पर देशों से लचीला रुख अपनाने की अपील की है।