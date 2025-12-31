तुर्किये में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 357 संदिग्ध गिरफ्तार

रॉयटर, इस्तांबुल। तुर्किये में इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने 357 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई उत्तर-पश्चिमी तुर्किये में हुए उस मुठभेड़ के एक दिन बाद की गई, जिसमें तीन पुलिसकर्मी और छह उग्रवादी मारे गए थे।

गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि पुलिस ने 21 प्रांतों में छापेमारी की। उन्होंने कहा, आतंक के जरिए देश को झुकाने की कोशिश करने वालों को न पहले मौका दिया गया और न आगे दिया जाएगा।

इससे पहले इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय ने बताया था कि इस्तांबुल समेत तीन प्रांतों में 114 ठिकानों पर छापे मारे गए, जहां से डिजिटल सामग्री और दस्तावेज जब्त किए गए।

सोमवार को इस्तांबुल के दक्षिण में मारमारा सागर तट पर स्थित यालोवा कस्बे में एक मकान को लेकर करीब आठ घंटे तक घेराबंदी चली, जहां पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई।