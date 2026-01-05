Language
    ट्रंप का ऑपरेशन वेनेजुएला: चीन-तेल-खेल से गनबोट डिप्लोमेसी से अब तक क्या-क्या हुआ?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:09 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर नियंत्रण का एलान करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की घोषणा की। उन्हें ब्र ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने एक झटके में वेनेजुएला पर अधिकार स्थापित कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलान किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर अमेरिकी विमान न्यूयॉर्क पहुंचा गया है, जहां दोनों को हिरासत में रखा गया।

    बता दें इन्हें 'धरती पर नर्क' कहे जाने वाले ब्रुकलिन जेल में रखा गया है. भले ही अमेरिका नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के आरोपों के तहत निकोलस मादुरो पर मुकदमा चलाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये खेल कुछ और ही है। आइए 10 बिंदुओं में समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या-क्या हुआ?

    अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में अब तक क्या-क्या हुआ?

    1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सेनाओं ने कराकास पर बड़े पैमाने पर हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर ब्रुकलिन जेल में हिरासत में रखा है। मादुरो पर सिनालोआ कार्टेल और ट्रेन डे अरागुआ जैसे ड्रग गिरोहों को समर्थन देने के आरोप हैं।
    2. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के तेल-खेल में अमेरिकी एंट्री की पटकथा का पार्ट सामने आ रहा है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला द्वारा अमेरिकी कंपनी को बाहर निकालने की बात भी की थी। अब वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जे से तेल के खेल में US की जबरदस्त तरह से एंट्री होगी क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेज़ुएला चीन को सबसे अधिक कच्चे तेल की सप्लाई करता है।
    3. वेनेजुएला के निर्वासित नागरिक जॉर्ज गैलिसिया ने ट्रंप के फैसले को सही माना है। जॉर्ज सालों तक अमेरिकी कॉलेजों में समाजवाद के खतरों के बारे में युवाओं को चेतावनी देते रहे हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के काम की तारीफ की। 
    4. 29 साल के गैलिसिया वेनेजुएला में छात्र कार्यकर्ता थे, मादुरो सरकार के उत्पीड़न से बचकर 2018 में अमेरिका भाग गये थे। गैलिसिया ने चेतावनी दी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के नेतृत्व में वेनेजुएला में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और मादुरो की सरकार अभी भी सत्ता में बनी हुई है।
    5. इस मामले पर भारत के पूर्व राजदूत वाईके सिन्हा ने अमेरिकी हमले को 'गनबोट डिप्लोमेसी के बीते युग' जैसा बताया और चेतावनी दी कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए पैंडोरा का पिटारा खोल सकता है।
    6. सिन्हा ने मादुरो की हथकड़ी और आंखों पर पट्टी वाली तस्वीरों को दुनिया भर की सरकारों को मजबूत संदेश देने वाला बताया और इसकी तुलना पनामा में मैनुअल नोरिएगा की गिरफ्तारी से की।
    7. डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम नेता बनने के बाद कहा कि मादुरो अभी भी राष्ट्रपति हैं और ट्रंप के दावों का खंडन किया। वहीं गैलिसिया ने उन्हें जेल भेजने की मांग की।
    8. अमेरिका ने मादुरो को 2018 के धांधली वाले चुनाव के कारण नाजायज तानाशाह करार दिया था, लेकिन ट्रंप ने विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को सत्ता सौंपने के विचार को समर्थन की कमी बताकर खारिज कर दिया।