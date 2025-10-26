Video: प्लेन से उतरते ही ट्रंप करने लगे डांस, जोरदार ठुमका देख हैरान रह गए मलेशिया के पीएम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचे, जहां उन्होंने विमान से उतरते ही ढोल की थाप पर नृत्य किया। उनके इस अंदाज को देखकर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मुस्कुराए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप मलेशिया के विभिन्न जातीय समूहों के नर्तकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। यह ट्रंप की तीन देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही ट्रंप ने जमकर ठुमका लगाया। ट्रंप के ठुमके को देख हर कोई हैरान रह गया।
ट्रप के मलेशिया दूर वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस पर यूजर तरह तरह की प्रतिक्रियां दे रहे हैं। वायरल वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एयर फोर्स वन के पास हवाई अड्डे के टरमैक पर ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊर्जावान कदम को देखकर वहां आस-पास मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रहा है।
एयरपोर्ट पर उतरते वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डांस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मौजूद थे। इब्राहिम ट्रंप के डांस को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने ट्रंप के इस अंदाज को मजेदार और अनौपचारिक बताया है.
वायरल हो रहे वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को मलेशिया के प्रमुख जातीय समूहों, जिनमें बोर्नियो के मूल निवासी, मलय, चीनी और भारतीय शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग-बिरंगे परिधानों वाले नर्तकों के साथ डांस करते देखा जा सकता है।
तीन देशों के दौरे पर हैं ट्रंप
आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। ट्रंप तीन देशों के दौरे पर हैं। वे मलेशिया के बाद जापान और दक्षिण कोरिया भी जाएंगे। यहां वे 2019 के बाद पहली बार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिल सकते हैं।
