Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Video: प्लेन से उतरते ही ट्रंप करने लगे डांस, जोरदार ठुमका देख हैरान रह गए मलेशिया के पीएम

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचे, जहां उन्होंने विमान से उतरते ही ढोल की थाप पर नृत्य किया। उनके इस अंदाज को देखकर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मुस्कुराए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप मलेशिया के विभिन्न जातीय समूहों के नर्तकों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। यह ट्रंप की तीन देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विमान से उतरते ही ट्रंप ने लगाए ठुमके (स्क्रीनग्रैब- 'X')

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही ट्रंप ने जमकर ठुमका लगाया। ट्रंप के ठुमके को देख हर कोई हैरान रह गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रप के मलेशिया दूर वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस पर यूजर तरह तरह की प्रतिक्रियां दे रहे हैं। वायरल वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एयर फोर्स वन के पास हवाई अड्डे के टरमैक पर ढोल की थाप पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊर्जावान कदम को देखकर वहां आस-पास मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रहा है।

    एयरपोर्ट पर उतरते वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डांस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मौजूद थे। इब्राहिम ट्रंप के डांस को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने ट्रंप के इस अंदाज को मजेदार और अनौपचारिक बताया है.

    यहां देखिए वीडियो

    वायरल हो रहे वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को मलेशिया के प्रमुख जातीय समूहों, जिनमें बोर्नियो के मूल निवासी, मलय, चीनी और भारतीय शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग-बिरंगे परिधानों वाले नर्तकों के साथ डांस करते देखा जा सकता है।


    तीन देशों के दौरे पर हैं ट्रंप

    आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। ट्रंप तीन देशों के दौरे पर हैं। वे मलेशिया के बाद जापान और दक्षिण कोरिया भी जाएंगे। यहां वे 2019 के बाद पहली बार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिल सकते हैं।


    यह भी पढ़ें- 'मैं उन्हें उड़ान भरने नहीं दूंगा', दोहा में ट्रंप का विमान रुकते ही ऐसा क्यों बोले कतर के अमीर?

    यह भी पढ़ें- 'मैंने ही तो सीजफायर कराया', भारत-पाक संघर्ष को लेकर ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट