Video: प्लेन से उतरते ही ट्रंप करने लगे डांस, जोरदार ठुमका देख हैरान रह गए मलेशिया के पीएम

वायरल हो रहे वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को मलेशिया के प्रमुख जातीय समूहों, जिनमें बोर्नियो के मूल निवासी, मलय, चीनी और भारतीय शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग-बिरंगे परिधानों वाले नर्तकों के साथ डांस करते देखा जा सकता है।



तीन देशों के दौरे पर हैं ट्रंप

आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। ट्रंप तीन देशों के दौरे पर हैं। वे मलेशिया के बाद जापान और दक्षिण कोरिया भी जाएंगे। यहां वे 2019 के बाद पहली बार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिल सकते हैं।