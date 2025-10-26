Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मैं उन्हें उड़ान भरने नहीं दूंगा', दोहा में ट्रंप का विमान रुकते ही ऐसा क्यों बोले कतर के अमीर?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया जा रहे थे, तभी उनका विमान कतर की राजधानी दोहा में रुका। कतर के अमीर और प्रधानमंत्री ने उनसे गर्मजोशी से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मध्य पूर्व में ऐतिहासिक शांति स्थापित की है और ईरान की परमाणु क्षमता को समाप्त कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दोहा में ट्रंप का विमान रुकते ही पहुंचे कतर के अमीर ( फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप तीन देशों की यात्रा पर हैं। ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया जा रहे हैं। इससे पहले कतर की राजधानी दोहा में उनका विमान रुका। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री पहुंचे। ट्रंप ने एयर फोर्स वन में बड़ी ही गर्मजोशी से मुलाकात की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, डोनल्ड ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया जा रहे हैं। इस दौरान ट्रंप का विमान अल-उदीद एयर बेस पर ईंधन भरने के लिए रुका। तभी उनकी मुलाकात कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से हुई। ट्रंप ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की।

    जब तक मैं जाकर उनसे मिल नहीं लेता...

    कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ट्रंप के स्वागत में मुस्कुराते हुए कहा, "जैसे ही मुझे पता चला कि उनका (ट्रंप का) विमान यहां ईंधन भरने के लिए आ रहा है, मैंने कहा - जब तक मैं जाकर उनसे मिल नहीं लेता, मैं उन्हें उड़ान भरने नहीं दूंगा।"

    अमीर दुनिया के सबसे महान नेताओं में से

    कतर के अमीर के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "अमीर दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और प्रधानमंत्री मेरे पुराने मित्र हैं। हमने मिलकर जो काम किया है, वह ऐतिहासिक है - मध्य पूर्व में अब असली शांति आई है। ऐसी शांति पहले कभी नहीं देखी गई।"
    अमेरिका-कतर ने मिडिल ईस्ट में शांति कायम कराई!

    सपना नहीं, बल्कि हकीकत है

    कतर के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री "दुनिया के भी मित्र" हैं और पिछले एक साल में दोनों देशों ने मिलकर मध्य पूर्व को स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि "अभी मध्य पूर्व पूरी तरह सुरक्षित है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी।" मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हमने मध्य पूर्व में बड़ी शांति स्थापित की है। यह अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत है।


    ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करने का दावा ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर कहा कि जब अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को समाप्त किया, तब पूरे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की राह आसान हो गई। ईरान के पास जो परमाणु शक्ति अगले एक-दो महीनों में बनने वाली थी, उसे खत्म करना ही असली बदलाव था।

    यह भी पढ़ें- 'मैंने ही तो सीजफायर कराया', भारत-पाक संघर्ष को लेकर ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट

     