ट्रंप ने फिर दी गाजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू होने की चेतावनी, हमास ने क्या कहा- 'अभी समय लगेगा'

    इजरायली बंधकों के शवों की वापसी में देरी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू के रुख के बाद, ट्रंप ने इजरायल को सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने की अनुमति देने की बात कही है। हमास ने इजरायली हमलों में सुरंगों के नष्ट होने और शवों को निकालने में लगने वाले समय का हवाला दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति में बाधाओं पर चिंता जताई है, जिससे भुखमरी का खतरा बढ़ गया है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 19 बंधकों के शवों की वापसी के मुद्दे पर कोई समझौता न करने वाले बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, हमास अगर सभी बंधकों के शव इजरायल को वापस नहीं करता है तो वह इजरायल को सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए ग्रीन लाइट दिखा देंगे।

    विदित हो कि ट्रंप की शांति योजना के तहत 10 अक्टूबर को गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले बंद हो गए थे। इसके 72 घंटे के भीतर हमास को सभी जीवित 20 बंधक और 28 बंधकों के शव इजरायल को देने थे लेकिन अभी तक 19 शव नहीं दिए गए हैं। ट्रंप का बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि गुरुवार को नेतन्याहू के बयान के बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने गाजा में नियुक्त सैन्य कमांडरों को हमले फिर से शुरू करने की योजना बनाने के निर्देश दिए थे।

    हमास ने क्या कहा?

    हमास ने कहा है कि बंधकों के शव उन सुरंगों में हो सकते हैं जो इजरायली हमलों के कारण नष्ट हो गई हैं। ये सुरंगें जमीन से काफी नीचे थीं और उनमें कुछ इजरायली बंधक जीवित अवस्था में रखे गए थे और कुछ बंधकों के शव थे। लेकिन इजरायली हमलों में जीवित बंधक भी मारे गए। इसलिए खोदाई करके शवों के अवशेष निकालने के लिए विशेष उपकरणों की जरूरत होगी और उसमें समय भी लगेगा।

    हमास ने कहा है कि कुछ बंधकों के शव इजरायली सेना के नियंत्रण वाले इलाकों में भी हैं। हमास ने कहा है कि शवों के न मिलने तक इजरायली प्रधानमंत्री ने राहत सामग्री की आपूर्ति रोकने की बात कही है। नेतन्याहू का यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए मानवीय जरूरतों को पूरा करने में अड़ंगा डालने वाला है।

    हमास ने मध्यस्थों से गाजा में पर्याप्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने का अनुरोध किया है। रफाह सीमा को वाहनों के आवागमन के लिए खोले जाने के लिए कहा है जिससे घरों, अस्पतालों और स्कूलों की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री आ सके।

    संयुक्त राष्ट्र ने इस बात की जताई आशंका

    इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह से खत्म हो जाने, मलबे से रास्ता रुका होने और सीमा पर रोके जाने से राहत सामग्री न पहुंचने की बात कही है। इससे गाजा में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

