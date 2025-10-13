मिस्त्र में बड़ा भीषण सड़क हादसा, कतर के तीन राजनयिकों की मौत
मिस्त्र के शर्म अल-शेख में एक कार दुर्घटना में कतर के तीन राजनयिकों की मृत्यु हो गई। दो अन्य घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों और घायलों के शवों को दोहा भेजा जाएगा। यह दुर्घटना शहर से 50 किलोमीटर दूर हुई। यह घटना गाजा में युद्धविराम को लेकर हुई वार्ता के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसके बाद मिस्त्र एक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिस्त्र के शर्म अल-शेख में एक कार दुर्घटना में कतर के तीन राजनयिकों की मौत हो गई। दूतावास ने कहा कि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं और उन्हें शहर के अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। घायलों और मृतकों के शवों को दोहा भेजा जाएगा।
इससे पहले, दो सुरक्षा सूत्रों ने बताया था कि कतर के राजनयिकों को ले जा रही कार शहर से 50 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर पलट गई। यह दुर्घटना कतर, तुर्किये और मिस्त्र के अधिकारियों द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में शर्म अल-शेख में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के कुछ दिनों बाद हुई।
वार्ता के परिणामस्वरूप गाजा में युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की योजना के पहले चरण पर इजरायल और हमास के बीच समझौता हुआ। मिस्त्र का यह शहर सोमवार को इस समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है।
