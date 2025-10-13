मिस्त्र में बड़ा भीषण सड़क हादसा, कतर के तीन राजनयिकों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिस्त्र के शर्म अल-शेख में एक कार दुर्घटना में कतर के तीन राजनयिकों की मौत हो गई। दूतावास ने कहा कि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं और उन्हें शहर के अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। घायलों और मृतकों के शवों को दोहा भेजा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले, दो सुरक्षा सूत्रों ने बताया था कि कतर के राजनयिकों को ले जा रही कार शहर से 50 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर पलट गई। यह दुर्घटना कतर, तुर्किये और मिस्त्र के अधिकारियों द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में शर्म अल-शेख में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के कुछ दिनों बाद हुई।