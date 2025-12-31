ड्रिल किया, रकम चुराई और फरार... लुटेरों ने जर्मनी की बैंक की तिजोरी तोड़ी, एक करोड़ यूरो चुराए

रॉयटर, बर्लिन। जर्मनी में चोरों ने क्रिसमस की छुट्टी का फायदा उठाकर एक बैंक से कम से कम 10 मिलियन यूरो मूल्य की नकदी और कीमती सामान चुरा ली। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अपराधियों ने गेल्सेनकिर्चेन में स्पार्कासे बैंक की शाखा में मोटी कंक्रीट की दीवार को ड्रिल किया और फिर हजारों सुरक्षित डिपॉजिट बॉक्स से रकम चुराए।

गौरतलब है कि जर्मनी में अधिकांश दुकानें और बैंक क्रिसमस से पहले 24 दिसंबर की शाम से बंद हो जाते हैं। पुलिस को 29 दिसंबर को चोरी का पता चला। मंगलवार को कई गुस्साए ग्राहक बैंक के सामने इकट्ठा हुए और नारेबाजी की।

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, यह चोरी पश्चिमी शहर गेल्सेंकिर्चेन में हुई, जहां चोरों ने स्पार्कसे शाखा में 3,000 से अधिक तिजोरियों को तोड़कर भागने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने पास के पार्किंग गैराज से ड्रिल करके भूमिगत तिजोरी कक्ष में प्रवेश किया और माना जाता है कि उन्होंने सप्ताहांत का अधिकांश समय बैंक के अंदर बिताया, जहां उन्होंने व्यवस्थित रूप से तिजोरियों को तोड़ा।

सोमवार तड़के आग लगने के अलार्म बजने के बाद चोरी का पता चला, जिसके बाद आपातकालीन सेवाओं ने जांच शुरू की और तिजोरी में जाने वाला एक बड़ा छेद खोजा। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शनिवार रात से रविवार सुबह के बीच पार्किंग गैराज की सीढ़ियों में कई लोगों को बड़े-बड़े बैग ले जाते हुए देखा था।

बाद में सुरक्षा कैमरे की फुटेज में सोमवार तड़के एक काली ऑडी आरएस 6 को गैराज से निकलते हुए देखा गया, जिसमें नकाबपोश लोग सवार थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि कार की नंबर प्लेट पहले हनोवर शहर से चोरी हुई थी।