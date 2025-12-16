नाटो की सदस्यता और डोनबास मसले पर समझौते के आसार, रूस-यूक्रेन युद्ध रुकने की संभावना बढ़ी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिकी प्रतिनिधियों से चल रही वार्ता में यूरोप अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों बर्लिन पहुंच गए हैं। बैठक में ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्वीडन के नेता, ईयू कमीशन की प्रमुख उर्सला वान डेर लिएन और नाटो के महासचिव मार्क रूट भी शामिल हो सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले रविवार को पांच घंटे की अनौपचारिक बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकाफ और दामाद जेरेड कुशनर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ कई मसलों पर वार्ता की थी। सोमवार को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में जेलेंस्की की अमेरिकी वार्ताकारों से चर्चा जारी है। दो दिन की बैठकों में हुई चर्चा को अमेरिका ने बहुत प्रगतिशील बताया है। लेकिन यह नहीं बताया है कि शांति प्रस्ताव के किन बिंदुओं पर जेलेंस्की सहमत हुए हैं।

रविवार की बैठक में जेलेंस्की ने क्या कहा था? रविवार की बैठक में जेलेंस्की ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने की इच्छा को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बदले में उसे अमेरिका समेत सहयोगी पश्चिमी देशों की ओर से सुरक्षा गारंटी चाहिए। इस सुरक्षा गारंटी के तहत जेलेंस्की यूक्रेन में सहयोगी देशों के सैनिकों की तैनाती चाहते हैं। फिलहाल रूस इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन रूस ने यूक्रेन के नाटो की सदस्यता की इच्छा छोड़ने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। कहा कि यह युद्ध का मूल कारण था।

वार्ता में जेलेंस्की ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों (डोनबास) से अपनी सेना को वापस बुलाने से इन्कार कर दिया है। लेकिन डोनबास के 90 प्रतिशत इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। जेलेंस्की मौजूदा कब्जे वाली स्थितियों पर समझौते करने पर सहमत नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेलेंस्की की बात को मानने के लिए रूस तैयार हो सकता है।

इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि उसकी खुफिया एजेंसी एसबीयू ने रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह के निकट समुद्र में एक रूसी पनडुब्बी पर सी ड्रोन से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी संपत्ति की गारंटी से यूक्रेन को कर्ज देने की तैयारी बर्लिन में रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए वार्ता तब हुई है जब इसी सप्ताह यूरोपीय संघ (ईयू) के 27 सदस्य देशों के नेता ब्रसेल्स में रूस की फ्रीज की 250 अरब डालर की संपत्ति की गारंटी से यूक्रेन को कर्ज देने पर निर्णय लेंगे। यह कर्ज यूरोपीय देशों के बैंक देंगे। लेकिन ईयू की विदेशी मामलों की प्रमुख काजा कलास ने कहा है कि रूसी संपत्ति को लेकर चल रही वार्ता के मुश्किल होने का संदेश भी दिया है।