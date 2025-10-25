थाईलैंड की राजमाता सिरीकित का निधन, 93 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थाईलैंड की राजमाता सिरीकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने शुक्रवार को बैंकाक के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। 17 अक्टूबर को रक्त संक्रमण की समस्या का पता चला था और मेडिकल टीम के प्रयासों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ।2012 में उन्हें स्ट्रोक हुआ था और उसके बाद स्वास्थ्य कारणों से वह सार्वजनिक जीवन से लगभग अनुपस्थित रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खबर सुनने के बाद शनिवार सुबह शोकाकुल लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए। राजा महा वजीरालोंगकोर्न ने निर्देश दिया है कि उनकी अंत्येष्टि सर्वोच्च सम्मान के साथ की जाए। उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों और सेवकों को एक वर्ष तक शोक मनाने का निर्देश दिया। वहीं, प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने शनिवार को कहा कि सिरीकित का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है।