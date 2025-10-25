कैंटर में भरकर बिहार चुनाव के लिए जा रही थी 30 लाख की शराब, सामने आई पुलिस तो....

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पड़ोसी राज्य बिहार के विधानसभा चुनाव ने यूपी पुलिस की भी कसरत बढ़ा दी है। चुनाव में शराब खपाने के लिए यूपी का रास्ता चुना जा रहा है। पुलिस ने मकसद से ले जाइ जा रही 387 पेटी शराब से लदी कैंटर को पकड़ा है। मौके से चालक फरार हो गया। पकड़ी गई शराब गैर प्रांत की है, जिसकी कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपये बतायी जा रही है।

बन्नादेवी थाना पुलिस के नेतृत्व में यह सफलता क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर व देहात ने संयुक्त रूप से मिली। पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि शुक्रवार तड़के पुलिस टीम को सूचना मिली कि दिल्ली की ओर से कैंटर (एचआर 38 एएच 8918) का बिहार चुनाव में इस्तेमाल के लिए शराब लेकर जा रहा है। इस पर टीम अलर्ट हो गई। इंस्पेक्टर एसपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तहसील तिराहे पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी।

पुलिस टीम ने की चेकिंग तभी सूत मील चौराहे से गाड़ी आती नजर आई। पुलिस टीम को चेकिंग करते देख चालक जीटी रोड पर गाड़ी खड़ी कर अंधेरे का फायदा उठा कर नुमाइश मैदान की ओर भाग गया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया। कैंटर में गत्ते में पैक अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब और बीयर की कुल 387 पेटी बरामद हुईं। सभी शराब हरियाणा व पंजाब मार्का थीं।

इसमें रायल चैलेंज हरियाणा मार्का की 98 पेटी, किंगफिशर बीयर पंजाब मार्का की 80 पेटी, ब्लू स्ट्रोक एक्यूस्ट व्हिस्की चंडीगढ़ मार्का की 19 पेटी, 86 पेटी हाफ, मैकडावल्स नंबर वन ओरिजिनल हरियाणा मार्का की 95 पेटी, बैलंटाइंस फाइनेस्ट ब्लेंडेड स्काच व्हिस्की की पांच पेटी, जौनी वाकर रेड लेबल ब्लेंडेड स्काच व्हिस्की की चार पेटी थीं।