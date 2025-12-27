Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    20 दिन के युद्ध के बाद थाईलैंड और कंबोडिया में हुआ सीजफायर, अब तक 101 लोगों की मौत

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    Thailand-Cambodia Ceasefire: थाईलैंड और कंबोडिया ने क्षेत्रीय दावों पर हफ्तों से जारी सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करते हुए एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक ...और पढ़ें

    Hero Image

    थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर। फाइल फोटो

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। थाईलैंड और कंबोडिया ने शनिवार को एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्षेत्रीय दावों को लेकर सीमा पर हफ्तों से जारी सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया। यह समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से प्रभावी हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाईलैंड के रक्षा मंत्री नत्थाफोन नक्रफानित और उनके कंबोडियाई समकक्ष टी सेहा द्वारा हस्ताक्षरित समझौते ने 20 दिनों के संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस युद्ध में अब तक 101 लोग मारे गए और दोनों पक्षों के पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

    18 कंबोडियाई सैनिकों को छोड़ने पर करार

    दोनों देशों ने समझौते में आगे कोई सैन्य गतिविधि न करने और सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी पक्ष के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न करने पर सहमति दर्ज कराई है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत थाईलैंड को कंबोडिया के 18 सैनिकों को भी छोड़ना होगा। इन सैनिकों को जुलाई में छिड़े 72 घंटों के युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया था।

    पहले भी हो चुका है युद्धविराम

    दोनों पक्ष जुलाई में पांच दिनों तक चले संघर्ष को समाप्त करने वाले पूर्व युद्धविराम और अन्य समझौतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जुलाई में हुआ मूल युद्धविराम मलेशिया की मध्यस्थता से हुआ था।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण लागू हुआ था, जिन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के सहमत न होने पर व्यापारिक विशेषाधिकार रोकने की धमकी दी थी। ट्रंप की उपस्थिति में मलेशिया में आयोजित एक क्षेत्रीय बैठक में अक्टूबर में इसे और अधिक विस्तार से औपचारिक रूप दिया गया था।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- थाईलैंड का दावा: सुरक्षा कारणों से तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं