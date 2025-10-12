Language
    10 बार थप्पड़ मारने पर 81 हजार का इनाम... थाईलैंड के बिजनेस टाइकून ने क्यों दिया ऐसा ऑफर?

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    थाईलैंड के एक बिजनेस टाइकून ने अपने विवाहित बेटे को दूसरी महिला के साथ संबंध रखने पर संपत्ति से बेदखल करने का फैसला किया है। पहले उन्होंने उस महिला को थप्पड़ मारने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। बाद में, उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर बेटे को संपत्ति से बेदखल कर दिया और संपत्ति बहू और पोती के नाम कर दी।

    बेटे को संपत्ति से निकालने का किया फैसला (फोटो: @Austynzogs)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक थाई बिजनेस टाइकून ने अपने विवाहित बेटे को एक अन्य महिला के साथ संबंध रखने के लिए संपत्ति ने निकालने का फैसला किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड के चुम्फॉन प्रांत में सबसे बड़े डूरियन बाग और गोदाम के मालिक, 65 वर्षीय अर्नोन रोडथॉन्ग ने पहले उस महिला को थप्पड़ मारने वाले को इनाम देने का एलान किया था।

    दरअसल रोडथॉन्ग के बेटे चाई की शादी हो चुकी है। उसकी एक बेटी भी है। लेकिन शादी के बाद चाई का एक दूसरी महिला से संबंध हो गया। इसके बाद चाई ने अपनी पत्नी को बंदूक दिखाकर धमकाया और उससे घर छोड़कर चले जाने की धमकी दी। रोडथॉन्ग के मुताबिक, जिस महिला के प्यार में चाई पागल है, वह पहले उनके पोते को भी डेट कर चुकी है।

    पुलिस जुर्माने के भुगतान के लिए भी तैयार

    रोडथॉन्ग ने एलान किया कि जो भी उस महिला को कम से कम 10 बार थप्पड़ मारेगा, उसे 30 हजार बाट (करीब 81 हजार रुपये) का इनाम दिया जाएगा। रोडथॉन्ग ने पोस्ट में लिखा, 'लैंग सुआन जिले में जो भी उस महिला को थप्पड़ मारेगा, उसे मैं 30 हजार बाट दूंगा। लेकिन कम से कम उसे 10 बार थप्पड़ मारना होगा। काम पूरा होने के बाद पैसे लेने मेरे पास आ जाना।'

    रोडथॉन्ग ने ये भी कहा कि थप्पड़ मारने वाले पर लगने वाले पुलिस जुर्माने का भुगतान भी वह करेंगे और अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो वह उसे झेलने के लिए तैयार हैं। रोडथॉन्ग ने कहा कि यह पोस्ट उन्होंने अपनी निर्दोष बहू के लिए न्याय की मांग करने के लिए किया है। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया।

    रोडथॉन्ग ने बाद में कहा कि मेरे शुभचिंतकों ने मुझे इस मामले को सुलझने के लिए हिंसा का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया है। इसलिए मैं इसे रद करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं और उनके नाम पर की गई संपत्ति को बहू और पोती के नाम पर कर देंगे।

