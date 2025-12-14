Language
    सूडान में बांग्लादेशी शांति सैनिकों पर आतंकी हमला, 6 की मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:52 AM (IST)

    बांग्लादेश सेना के अनुसार, सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के दौरान अबेई क्षेत्र में हुए हमले में छह बांग्लादेशी सैनिक मारे गए और आठ घायल ह ...और पढ़ें

    सूडान में शांति सैनिकों पर आतंकी हमला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश सेना ने शनिवार को कहा कि सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में उसके छह जवानों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

    यह हमला सूडान के अबेई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के एक बेस पर हुआ। रक्षा मंत्रालय के इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशंस निदेशालय ने एक प्रारंभिक बयान में कहा कि क्षेत्र में लड़ाई अभी भी जारी है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के मिशनों का एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

    6 हजार से ज्यादा कर्मी युद्धग्रस्त देशों में तैनात

    अधिकारियों ने बताया कि है कि वर्तमान में सेना, नौसेना, वायु सेना और पुलिस के छह हजार से अधिक कर्मी युद्धग्रस्त या युद्ध से प्रभावित अफ्रीकी देशों, जिसमें सूडान भी शामिल है, में तैनात हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के अबेई क्षेत्र के मिशन के लिए अपने सैनिक भेजे थे।

