सूडान में बांग्लादेशी शांति सैनिकों पर आतंकी हमला, 6 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश सेना ने शनिवार को कहा कि सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में उसके छह जवानों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

यह हमला सूडान के अबेई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के एक बेस पर हुआ। रक्षा मंत्रालय के इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशंस निदेशालय ने एक प्रारंभिक बयान में कहा कि क्षेत्र में लड़ाई अभी भी जारी है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के मिशनों का एक प्रमुख योगदानकर्ता है।