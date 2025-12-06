सूडान में ड्रोन हमला, 33 बच्चों समेत 50 की मौत
सूडान में एक दुखद ड्रोन हमले में 33 बच्चों समेत 50 लोगों की जान चली गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष से जूझ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण-मध्य सूडान के दक्षिण कोर्डोफन राज्य में एक अर्धसैनिक समूह द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 33 बच्चों समेत 50 लोग मारे गए। यह हमला एक किंडरगार्टन को निशाना बनाकर किया गया।
चिकित्सकों के एक समूह ने शुक्रवार देर रात एक बयान में बताया कि दक्षिण कोर्डोफन राज्य के कलोगी शहर में घटनास्थल पर मौजूद चिकित्सा स्टाफ को एक अन्य हमले में निशाना बनाया गया। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
यह हमला अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडानी सेना के बीच पिछले दो वर्षों से जारी संघर्ष का ताजा उदाहरण है। यूनिसेफ के प्रतिनिधि ने बयान में कहा कि स्कूल पर हमला बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है।
(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।