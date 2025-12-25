टेलीग्राम संस्थापक की विवादित घोषणा, शुक्राणु दान से बने बच्चों को देंगे 17 अरब डॉलर की संपत्ति में बराबर हिस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। टेलीग्राम के अरबपति संस्थापक पावेल डुरोव ने शुक्राणु दान से जन्मे बच्चों को अपनी 17 अरब डॉलर की संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का वादा किया है। दुबई में रहने वाले 41 वर्षीय रूसी मूल के तकनीकी उद्यमी पावेल डुरोव, जो मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक हैं, ने एक विवादास्पद घोषणा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा है कि उनके शुक्राणु दान से जन्मे सभी जैविक बच्चे उनकी लगभग 17 अरब डॉलर की संपत्ति में बराबर हिस्सेदार होंगे, बशर्ते वे डीएनएपरीक्षण से अपना संबंध साबित कर सकें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, डुरोव ने 37 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए उनके दान किए गए शुक्राणु का उपयोग करके आईवीएफ उपचार का पूरा खर्च उठाने की पेशकश की है। यह ऑफर मॉस्को स्थित अल्ट्राविटा फर्टिलिटी क्लिनिक के माध्यम से उपलब्ध है, जहां डुरोव के फ्रोजन सैंपल रखे गए हैं।

क्लिनिक ने 2024 की गर्मियों में एक विशेष मार्केटिंग अभियान चलाया, जिसमें डुरोव के "बायोमटेरियल" को "उच्च आनुवंशिक अनुकूलता" वाला बताया गया और अविवाहित महिलाओं को मुफ्त आईवीएफकी सुविधा दी गई। डुरोव ने जुलाई 2024 में अपने टेलीग्राम चैनल पर खुलासा किया था कि उन्होंने पिछले 15 वर्षों में शुक्राणु दान के जरिए कम से कम 12 देशों में 100 से अधिक जैविक बच्चे पैदा किए हैं। इसके अलावा, उनके तीन पार्टनर्स से छह अन्य बच्चे हैं। उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर पुरुष बांझपन और शुक्राणु की गुणवत्ता में गिरावट की समस्या का समाधान बताया और कहा कि यह उनका "नागरिक कर्तव्य" है।

क्लिनिक के एक पूर्व डॉक्टर ने बताया कि अभियान में भाग लेने वाली महिलाएं ज्यादातर अच्छी शिक्षा प्राप्त और स्वस्थ थीं। कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए केवल अविवाहित महिलाओं को ही यह सुविधा दी जाती है। डुरोव ने एक इंटरव्यू में कहा, "जब तक वे मेरे साथ साझा डीएनएसाबित कर सकें, तब तक मेरी मृत्यु के लगभग 30 वर्ष बाद उन्हें मेरी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा।"