अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, ताइवान की सीमा में घुसे 29 चीनी लड़ाकू विमान और 10 नौसैनिक जहाज

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, "ताइवान के आसपास चीन के 29 विमान और 10 जहाजों को घूमते हुए देखा गया। इनमें से 13 विमान मध्य रेखा को पार करते हुए ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी ADIZ में घुस गए। हमने स्थिति पर नजर बनाए हुए रखी हुई है और उसी के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं।"

29 PLA aircraft and 10 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 13 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's southwestern and southeastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/INdi0m5056