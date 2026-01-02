स्विस रिजॉर्ट अग्निकांड: 40 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल; मातम में बदला नया साल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के दक्षिण-पश्चिम शहर क्रैंस मोंटाना में बुधवार-गुरुवार रात स्विस स्की रिजार्ट में लगी आग में नए वर्ष का जश्न मना रहे लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कुछ विदेशी भी शामिल हैं। लगभग 100 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर की हालत गंभीर है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि शुरू में आग लगने का कारण धमाके को बताया गया था।

अधिकारियों का कहना है कि यह हमला नहीं, बल्कि हादसा लग रहा है। जानकारी के अनुसार, रिजार्ट के ''ली कांस्टेलेशन'' नामक बार में स्थानीय समयानुसार रात करीब 1.30 बजे आग लग गई। पुलिस ने क्या बताया? स्विस पुलिस के अनुसार इसमें दसियों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पुलिस ने मृतकों की संख्या बताने से इन्कार कर दिया। लेकिन पड़ोसी देश इटली के विदेश मंत्रालय ने स्विस पुलिस के हवाले से करीब 40 लोगों के मारे जाने की बात कही है। घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि क्षेत्रीय अस्पताल का आइसीयू और ऑपरेशन थियेटर जल्द ही भर गया था।

एम्मा और अल्बेन नामक दो फ्रेंच युवतियों ने बताया कि वे बार में थीं। रिजार्ट के बेसमेंट में आग तब लगी जब ''बर्थडे कैंडल्स'' लगी एक बोतल लकड़ी से बनी छत के बहुत नजदीक पहुंच गई। 'बहुत तेजी से फैली आग' उन्होंने बताया, आग बहुत तेजी से फैल गई। घबराहट में वे एक संकरी सीढ़ी से भूतल पर चढ़ पाईं और इमारत से बाहर निकल गईं। कुछ मिनट बाद आग भूतल तक भी पहुंच गई। स्थानीय बीएफएम टीवी ने एक वीडियो दिखाया जिसमें एक वेट्रेस बार में जलती हुई 'फाउंटेन कैंडल' के साथ शैंपेन की बोतल ले जा रही थी, लेकिन वीडियो में आग फैलती हुई नहीं दिखी।

बार के अंदर छोड़े गए पटाखे स्विट्जरलैंड में इटली के राजदूत जियान लोरेंजो कोर्नाडो ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि बार के अंदर पटाखे छोड़ने से बार की छत में आग लगी थी। वह क्रैंस-मोंटाना में थे, जहां कई इतालवी लोग लापता रिश्तेदारों या दोस्तों के बारे में जानकारी लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। राजदूत ने यह बताने से इन्कार कर दिया कि क्या कोई इतालवी भी पीडि़तों में शामिल है।

घटना के घंटों बाद गुरुवार सुबह के फुटेज में दिखा कि इलाके को घेर लिया गया है और वहां फोरेंसिक टीम के टेंट लगाए गए हैं। मृतकों की पहचान का काम जारी है। अधिकारियों ने बताया कि बुरी तरह जले हुए शवों की पहचान करने में काफी समय लगेगा। स्थानीय अभियोजक बीट्राइस पिलौड ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने स्विस कंपनी के रिकार्ड के हवाले से बताया कि बार एक फ्रांसीली युगल का था। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह के बारे में बता पाना अभी जल्दबाजी होगी। विशेषज्ञ अभी तक मलबे के अंदर नहीं जा पाए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के हमले का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस ने बताया कि क्रैंस मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन लागू कर दिया गया है, जहां अगले साल अल्पाइन व‌र्ल्ड स्की चैंपियनशिप होने वाली है।

राष्ट्रपति ने क्या कहा? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जी. पारमेलिन ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ''जो खुशी का पल होना चाहिए था, वह क्रैंस-मोंटाना में वर्ष के पहले दिन मातम में बदल गया, जिसने पूरे देश और लोगों को दुखी कर दिया है।''