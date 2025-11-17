युवक ने विदेशी महिला से कहा- 'सेक्स...', नहीं मानी तो उसके सामने ही कर दी ये गंदी हरकत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड से श्रीलंका घूमने पहुंची एक महिला को स्थानीय युवक ने परेशान किया और अश्लील हरकतें करने लगा। यह महिला एक ऑटोरिक्शा में श्रीलंका की सड़कों पर घूम रही थी। इस घटना का विवरण उसने एक वीडियो में दिया जो अब वायरल हो गया है।

यह घटना उस वक्त घटी जब एक स्कूटर सवार व्यक्ति उसका पीछा करने लगा। उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें वह व्यक्ति खुद को नग्न करने से पहले उससे यौन संबंध बनाने के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है।

महिला असहज महसूस करने लगी वीडियो में महिला ने कहा, "मेरे आगे एक आदमी स्कूटर चला रहा था, वह लगातार अपनी गति धीमी कर रहा था और मुझे उससे आगे निकलना पड़ता था और फिर वह अपनी गति बढ़ाकर फिर से मुझसे आगे निकल जाता था।" उसने बताया कि शुरू में तो वह उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन फिर जब उसका व्यवहार असहज हो गया तो उसने उसे अनदेखा कर दिया।

महिला ने बताया कि जब वह सड़क से मुड़ा तो उसे लगा कि शायद वह चला गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से सामने आ गया। विदेशी महिला ने कहा, "मैंने थोड़ा आराम करने और कुछ पीने के लिए गाड़ी रोकी और वह फिर से प्रकट हुआ। वह अपनी स्कूटर से उतरा और मुझसे बात करने आया। भाषा की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन वह मिलनसार लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बात करने दी, लेकिन फिर बात जल्दी ही असहज हो गई। उसने पूछा कि मैं कहां रह रही हूं और मुझे पता था कि बात कहां जा रही है।"