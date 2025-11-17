Language
    युवक ने विदेशी महिला से कहा- 'सेक्स...', नहीं मानी तो उसके सामने ही कर दी ये गंदी हरकत

    By Abhishek Pratap Singh Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:09 PM (IST)

    न्यूजीलैंड की एक महिला ने श्रीलंका में अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। इस दौरान उसे अजीबोगरीब स्थिति और परेशानी का सामना करना पड़ा। महिला का कहना है कि जब वह ऑटोरिक्शा में जा रही थी तो स्कूटर सवाल व्यक्ति उसका लगातार पीछा करता रहा। 

    विदेशी महिला के साथ श्रीलंका के युवक की बदसलूकी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड से श्रीलंका घूमने पहुंची एक महिला को स्थानीय युवक ने परेशान किया और अश्लील हरकतें करने लगा। यह महिला एक ऑटोरिक्शा में श्रीलंका की सड़कों पर घूम रही थी। इस घटना का विवरण उसने एक वीडियो में दिया जो अब वायरल हो गया है।

    यह घटना उस वक्त घटी जब एक स्कूटर सवार व्यक्ति उसका पीछा करने लगा। उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें वह व्यक्ति खुद को नग्न करने से पहले उससे यौन संबंध बनाने के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है।

    महिला असहज महसूस करने लगी

    वीडियो में महिला ने कहा, "मेरे आगे एक आदमी स्कूटर चला रहा था, वह लगातार अपनी गति धीमी कर रहा था और मुझे उससे आगे निकलना पड़ता था और फिर वह अपनी गति बढ़ाकर फिर से मुझसे आगे निकल जाता था।" उसने बताया कि शुरू में तो वह उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन फिर जब उसका व्यवहार असहज हो गया तो उसने उसे अनदेखा कर दिया।

    महिला ने बताया कि जब वह सड़क से मुड़ा तो उसे लगा कि शायद वह चला गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से सामने आ गया। विदेशी महिला ने कहा, "मैंने थोड़ा आराम करने और कुछ पीने के लिए गाड़ी रोकी और वह फिर से प्रकट हुआ। वह अपनी स्कूटर से उतरा और मुझसे बात करने आया। भाषा की थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन वह मिलनसार लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बात करने दी, लेकिन फिर बात जल्दी ही असहज हो गई। उसने पूछा कि मैं कहां रह रही हूं और मुझे पता था कि बात कहां जा रही है।"

    पूरी यात्रा के दौरान बेचैन रही महिला

    कैमरे में कैद हुआ व्यक्ति हस्तमैथुन शुरू करने से पहले उससे यौन संबंध बनाने के लिए कहता है। महिला काफी घबराई हुई थी। उसने वीडियो में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वह "पूरी यात्रा के दौरान बेचैनी महसूस करती रही।"

    महिला ने कहा "मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मुझसे यह सवाल पूछा और मेरे 'नहीं' कहने के बाद भी उसने मेरे सामने खुद को इस तरह उजागर करने की हिम्मत की।"

