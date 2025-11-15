सैकड़ों महिलाओं हवस का बनाया शिकार, अब चीन के दरिंदे को ब्रिटेन कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

रॉयटर, लंदन। ब्रिटेन में चीन के यौन अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लंदन पुलिस ने उसे सबसे कुख्यात यौन अपराधियों में से एक बताया है।

पुलिस ने बताया कि चाओ शू ने विश्वास जीतने के बाद नशीला पदार्थ देकर कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि उसने ब्रिटेन और चीन में सैकड़ों और महिलाओं को शिकार बनाया।

वूलविच क्राउन कोर्ट में चाओ ने दुष्कर्म के चार मामलों, हमले के आठ मामलों, यौन उत्पीड़न के चार मामलों, जानबूझकर नशीला पदार्थ देने के दो मामलों, घूरने के चार मामलों में अपराध स्वीकार कर लिया। उसे 14 साल की सजा भुगतनी होगी।