एथलीटों की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करने की मांग करेगा श्रीलंका, हुआ करोड़ों रुपये का नुकसान 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बर्मिंघम स्थित 2022 राष्ट्रमंडल खेल गांव से भागकर स्वदेश न लौटने वाले एथलीटों की गिरफ्तारी के लिए श्रीलंका इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की मांग करेगा।

कोलंबो के मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को उन 10 एथलीटों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे हैं।

एथलीटों ने श्रीलंका को पहुंचाया नुकसान

खेल मंत्रालय की अपराध निवारण इकाई के अनुसार, फरार एथलीटों ने खेलों के बाद देश न लौटकर सरकार को लगभग पांच करोड़ श्रीलंकाई रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

एथलीट, मैनेजर और फोटोग्राफर नहीं लौटे देश

पुलिस निरीक्षक सुपुन विदानागे ने शुक्रवार को अदालत को बताया कि 2022 खेलों के लिए श्रीलंकाई दल में 116 एथलीट, 28 प्रशिक्षण अधिकारी, 11 चिकित्सा अधिकारी और मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और वालीबाल के 23 अन्य खिलाड़ी शामिल थे।