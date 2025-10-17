पीएम मोदी ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी श्रीलंकाई समकक्ष हरिनी अमरसूर्या से कहा कि भारत-श्रीलंका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत पर चर्चा की। अमरसूर्या गुरुवार से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।

प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हमने शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, नवाचार, विकास सहयोग और हमारे मछुआरों के कल्याण सहित कई व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की। निकट पड़ोसी होने के नाते हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों के लोगों तथा क्षेत्र की साझा समृद्धि के लिए अत्यधिक महत्व रखता है।