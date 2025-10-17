Language
    पीएम मोदी ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:30 PM (IST)
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

    पीएम नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंकाई समकक्ष हरिनी अमरसूर्या से की मुलाकात।  (X- @narendramodi)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी श्रीलंकाई समकक्ष हरिनी अमरसूर्या से कहा कि भारत-श्रीलंका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत पर चर्चा की। अमरसूर्या गुरुवार से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।

    प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हमने शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, नवाचार, विकास सहयोग और हमारे मछुआरों के कल्याण सहित कई व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की। निकट पड़ोसी होने के नाते हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों के लोगों तथा क्षेत्र की साझा समृद्धि के लिए अत्यधिक महत्व रखता है।

    विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि अमरसूर्या की यात्रा ऐतिहासिक और बहुआयामी भारत-श्रीलंका संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। भारत और श्रीलंका के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों की साझा विकास यात्रा में साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

