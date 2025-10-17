Language
    'दुनिया के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार...', पीएम मोदी बोले- 'न रुकेंगे, न थमेंगे'

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:55 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने विकास की गति को बनाए रखने की बात कही और देश के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत न रुकेगा, न थमेगा, यह उनका दृढ़ संकल्प है।

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले 5 नाजुक अर्थव्यवस्था वाला भारत आज दुनिया की टॉप-5 अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है।

    पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम न रुकेंगे, न थमेंगे। ऐसे समय में जब दुनिया में कई रुकावटें और गतिरोधक हैं, 'अनस्टॉपेबल भारत' पर चर्चा स्वाभाविक है।"

    भारत आज दुनिया की टॉप-5 अर्थव्यवस्था में शामिल

    भारत की विकास यात्रा के बारे में बताए हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में उनकी सरकार के सत्ता में आने से पहले, चर्चाएं इस बात पर होती थीं कि भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, यह 5 नाजुक अर्थव्यवस्था बनने से कैसे बचेगा, देश में नीतिगत गतिरोध और घोटाले। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, आतंकवादी स्लीपर सेल और मुद्रास्फीति भी प्रमुख मुद्दे थे जिन पर चर्चा होती थी।

    आज 'आत्मनिर्भर' भारत, एक आत्मविश्वासी भारत है- पीएम मोदी

    उन्होंने कहा, "देश और यहां तक कि दुनिया के लोग भी सोचते थे कि भारत इन संकटों से नहीं लड़ पाएगा और इससे उबर नहीं पाएगा। लेकिन, पिछले 11 सालों में, भारत ने हर चुनौती पर विजय प्राप्त की है। 5 नाजुक अर्थव्यवस्था से, भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। आज, मुद्रास्फीति 2% से नीचे है और विकास दर 7% से ऊपर है। चिप से लेकर जहाज तक, हर जगह एक 'आत्मनिर्भर' भारत, एक आत्मविश्वासी भारत है।"

    आतंकवाद के मामले में भी भारत की प्रतिक्रिया बदल गई- पीएम मोदी

    उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मामले में भी भारत की प्रतिक्रिया बदल गई है और उसने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दृढ़ता से जवाब दिया है।

