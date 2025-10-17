'दुनिया के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार...', पीएम मोदी बोले- 'न रुकेंगे, न थमेंगे'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले 5 नाजुक अर्थव्यवस्था वाला भारत आज दुनिया की टॉप-5 अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभरा है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम न रुकेंगे, न थमेंगे। ऐसे समय में जब दुनिया में कई रुकावटें और गतिरोधक हैं, 'अनस्टॉपेबल भारत' पर चर्चा स्वाभाविक है।"

भारत आज दुनिया की टॉप-5 अर्थव्यवस्था में शामिल

भारत की विकास यात्रा के बारे में बताए हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में उनकी सरकार के सत्ता में आने से पहले, चर्चाएं इस बात पर होती थीं कि भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, यह 5 नाजुक अर्थव्यवस्था बनने से कैसे बचेगा, देश में नीतिगत गतिरोध और घोटाले। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, आतंकवादी स्लीपर सेल और मुद्रास्फीति भी प्रमुख मुद्दे थे जिन पर चर्चा होती थी।