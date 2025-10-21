कॉकरोच मारने की कोशिश में महिला से हुआ ब्लंडर, फ्लेमथ्रोअर से ले ली पड़ोसी की जान; साउथ कोरिया में बड़ी दुर्घटना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ कोरिया में एक अजीब और दर्दनाक हादसे ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। यह हादसा ओसान शहर में हुआ, जहां एक महिला ने अपने घर में मौजूद कॉकरोच को जलाने के लिए लाइटर और स्प्रे मिलाकर 'फ्लेमथ्रोअर' बना लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन यह कोशिश जानलेना साबित हुई, क्योंकि आग तुरंत ही फैल गई और पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया। इस आग में 30 वर्षीय चीनी महिला की मौत हो गई, जो अपने पति और दो महीने के बच्चे के साथ पांचवीं मंजिल पर रहती थी।

कैसे हुई महिला की मौत? जब धुआं और आग ने निकलने का रास्ता बंद कर दिया तो दंपति ने अपने बच्चे को खिड़की से पड़ोसी की ओर फेंककर बचाया। पति किसी तरह सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया, लेकिन महिला गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया।

बिल्डिंग में 30 से ज्यादा फ्लैट और नीचे कॉमर्शियल दुकानें थीं। आग से कम से कम आठ लोग धुएं से बीमार पड़े। पुलिस ने बताया कि लापरवाही से मौत और आग लगने के आरोप में महिला के खिलाफ वारंट जारी करने की तैयारी कर रही है।