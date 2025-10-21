Language
    कॉकरोच मारने की कोशिश में महिला से हुआ ब्लंडर, फ्लेमथ्रोअर से ले ली पड़ोसी की जान; साउथ कोरिया में बड़ी दुर्घटना

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    दक्षिण कोरिया के ओसान शहर में एक महिला ने कॉकरोच मारने के लिए लाइटर और स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिससे आग लग गई। इस हादसे में 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। दंपति ने अपने बच्चे को खिड़की से पड़ोसी को फेंककर बचाया, लेकिन महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस लापरवाही से मौत के आरोप में जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे तरीके पहले भी दुर्घटनाओं का कारण बन चुके हैं।

    Hero Image

    कॉकरोच मारने की कोशिश में महिला से हुआ ब्लंडर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ कोरिया में एक अजीब और दर्दनाक हादसे ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। यह हादसा ओसान शहर में हुआ, जहां एक महिला ने अपने घर में मौजूद कॉकरोच को जलाने के लिए लाइटर और स्प्रे मिलाकर 'फ्लेमथ्रोअर' बना लिया।

    लेकिन यह कोशिश जानलेना साबित हुई, क्योंकि आग तुरंत ही फैल गई और पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया। इस आग में 30 वर्षीय चीनी महिला की मौत हो गई, जो अपने पति और दो महीने के बच्चे के साथ पांचवीं मंजिल पर रहती थी।

    कैसे हुई महिला की मौत?

    जब धुआं और आग ने निकलने का रास्ता बंद कर दिया तो दंपति ने अपने बच्चे को खिड़की से पड़ोसी की ओर फेंककर बचाया। पति किसी तरह सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया, लेकिन महिला गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन कुछ घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया।

    बिल्डिंग में 30 से ज्यादा फ्लैट और नीचे कॉमर्शियल दुकानें थीं। आग से कम से कम आठ लोग धुएं से बीमार पड़े। पुलिस ने बताया कि लापरवाही से मौत और आग लगने के आरोप में महिला के खिलाफ वारंट जारी करने की तैयारी कर रही है।

    हो चुकी हैं और भी घटनाएं

    ऐसे खतरनाक कॉकरोच मारने के तरीके सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन कई बार लोग इनसे खुद आग या विस्फोट के शिकार बन जाते हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ने अपने किचन में फ्लेमथ्रोअर स्प्रे से कॉकरोच मारने की कोशिश की और पूरा किचन जल गया।

    2023 में जापान में एक व्यक्ति ने अधिक मात्रा में कीटनाशक स्प्रे कर दिया जिससे उसके अपार्टमेंट में धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक, उस घटना में बालकनी की खिड़की उड़ गई और व्यक्ति को मामूली चोटें आईं।

