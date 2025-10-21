दक्षिण कोरिया: सियोल प्लाजा के पास बिल्डिंग में आग से हड़ंकप, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की एक इमारत में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में किसी भी जान माल की हानि की सूचना नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह आग आज सुबह सियोल प्लाजा के पास स्थित सियोल सेंटर बिल्डिंग में लगी थी। 110 के आसपास लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया है। वहीं, आग में झुलसने की वजह से 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

तीसरी मंजिला से फैली आग स्थानीय मीडिया के अनुसार, आग लगने के बाद बिल्डिंग में 10 कंस्ट्रक्शन वर्कर भी मौजूद थे, जो फौरन छत पर भाग गए और मदद का इंतजार करने लगे। आग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि, आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल सका है।

ये पहली बार नहीं है, जब सियोल में आग लगने के कारण कई लोगों की जान बाल-बाल बची है। इससे पहले सितंबर महीने में भी नेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर में आग लग गई थी, जिससे कई सरकारी सेवाएं भी ठप पड़ गई थीं। इस दौरान भी सभी को सुरक्षित बचा लिया गया था। मगर, आग लगने के कारण सरकार का काफी नुकसान हुआ था।