'अमीरों के लिए अलग नियम क्यों', ईरान में सुप्रीम लीडर के सहयोगी की बेटी ने पहना गाउन; भड़के लोग
ईरान में हिजाब के खिलाफ सख्ती के बीच, सर्वोच्च नेता खामेनेई के सहयोगी की बेटी का बिना हिजाब पहने वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस दोहरे मापदंड की आलोचना कर रहे हैं, जहाँ आम महिलाओं पर सख्त नियम लागू होते हैं, वहीं अमीर लोग इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस घटना ने ईरानी समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईरान में जहां एक ओर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब न पहनने पर तमाम प्रकार की प्रताड़ना का सितम झेलना पड़ता है। वहीं, दूसरी ओर ईरान से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने बवाल मचा दिया है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के एक वरिष्ठ सहयोगी अली शमखानी की बेटी स्ट्रैपलेस शादी का जोड़ा पहने हुए नजर आ रही हैं। जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है।
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये वीडियो इंटरनेट पर 17 अक्तूबर को वायरल हुआ। इस वीडियो में आयातुल्लाह अली खामेनेई के शीर्ष सलाहकार और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव अली शमखानी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद ईरानी शासन के आलोचकों ने उनके सख्त हिजाब कानून को लेकर तमाम सवाल खड़े करने लगे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो
इस वीडियो में शमखानी अपनी बेटी फतेमेह को एक होटल में ले जा रहे हैं, जहां वह दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं। फतेमेह ने इस दौरान नेकलेस गाउन पहन रखा है और वह मेहमानों का अभिवादन करते हुए अंदर आती नजर आ रही हैं।
इस शादी समारोह को महिलाओं के लिए शासन के सख्त ड्रेस कोड के बिल्कुल उलट देखा जा रहा है। वहीं, इसकी काफी आलोचना की जा रही है। आलोचकों का कहना है कि आम लोगों पर हिजाब से जुड़े कानून लागू हो रहे हैं। वहीं, अमीर लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं।
क्या केवल आम नागरिकों के लिए है नियम?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मसीह अलीनेजाद नाम के एक अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया गया। इस वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक के टॉप एनफोर्सर्स में से एक अली शमखानी की बेटी ने स्ट्रैपलेस ड्रेस में शानदार शादी की। इस बीच, ईरान में औरतों को बाल दिखाने पर पीटा जाता है और जवान लोग शादी का खर्च नहीं उठा सकते। इस वीडियो ने लाखों ईरानियों को गुस्सा दिला दिया। क्योंकि वे खुद को छोड़कर बाकी सब पर गोलियों, डंडों और जेलों से इस्लामिक वैल्यू थोपते हैं।
The daughter of Ali Shamkhani one of the Islamic Republic’s top enforcers had a lavish wedding in a strapless dress. Meanwhile, women in Iran are beaten for showing their hair and young people can’t afford to marry. This video made millions of Iranian furious. Because they… https://t.co/MAb9hNgBnN pic.twitter.com/WoRgbpXQFA— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 19, 2025
ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के मुख्य सलाहकार अपनी बेटी की शादी एक महल जैसी जगह पर मना रही हैं। वहीं सरकार जिसने एक युवती को थोड़े बाल दिखाने पर मार डाला और जिसने लड़कियों को वैन में घसीटने के लिए 80,000 मोरैलिटी पुलिस हायर किए, खुद एक लग्जरी पार्टी करती है। पोस्ट में आगे कहा गया कि ये दोगलापन नहीं है, यह सिस्टम है। वे मर्यादा का उपदेश देते हैं जबकि उनकी अपनी बेटियां डिजाइनर ड्रेस पहनकर परेड करती हैं। मैसेज इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता: नियम आपके लिए हैं, उनके लिए नहीं।
