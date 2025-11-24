'यह मुश्किल था...', G20 Summit पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने PM मोदी से क्यों कहा थैंक्यू?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। बीते दिन पीएम ने दुनिया के कई बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी देखने को मिली।

पीएम मोदी से बात करते हुए सिरिल रामफोसा ने मजाकिया अंदाज में कहा, "आपने हमें बताया होता कि जी20 की मेजबानी करना बहुत मुश्किल टास्क है, तो शायद हम यह न कर पाते।"

जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार अफ्रीका में हुआ है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार इतने भव्य सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया है।

रामफोसा ने पीएम मोदी को कहा "शुक्रिया"

भारत-दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी की तरफ देखते हुए सिरिल रामफोसा ने कहा, "भारत ने जी20 होस्ट करने में दक्षिण अफ्रीका का बहुत सहयोग किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने बताया होता कि यह इतना मुश्किल होता है, तो हम शायद पीछे हट गए होते।"