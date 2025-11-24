'यह मुश्किल था...', G20 Summit पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने PM मोदी से क्यों कहा थैंक्यू?
G20 Summit: जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भारत को जी20 की मेजबानी में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्हें इसकी मुश्किलों का पता होता तो शायद वे पीछे हट जाते।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। बीते दिन पीएम ने दुनिया के कई बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी देखने को मिली।
पीएम मोदी से बात करते हुए सिरिल रामफोसा ने मजाकिया अंदाज में कहा, "आपने हमें बताया होता कि जी20 की मेजबानी करना बहुत मुश्किल टास्क है, तो शायद हम यह न कर पाते।"
जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार अफ्रीका में हुआ है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार इतने भव्य सम्मेलन की मेजबानी की है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया है।
रामफोसा ने पीएम मोदी को कहा "शुक्रिया"
भारत-दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी की तरफ देखते हुए सिरिल रामफोसा ने कहा, "भारत ने जी20 होस्ट करने में दक्षिण अफ्रीका का बहुत सहयोग किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने बताया होता कि यह इतना मुश्किल होता है, तो हम शायद पीछे हट गए होते।"
दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के मजाकिया अंदाज पर पीएम मोदी भी हंस पड़े। सिरिल रामफोसा ने आगे कहा-
आपके यहां जी20 की होस्टिंग से हमने बहुत कुछ सीखा था। हालांकि, आपकी मेजबानी शानदार थी, हमारी काफी छोटी है।
पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया
सिरिल रामफोसा की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी फौरन बोल पड़े, "छोटा भी खूबसूरत होता है।" बता दें कि भारत ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका भी जी20 का 21वां सदस्य बना था।
