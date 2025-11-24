नाइजीरिया की कैथोलिक स्कूल के 50 बच्चे किडनैपर्स के चंगुल से निकले, 300 से ज्यादा हुए थे किडनैप
Nigeria Catholic School Kidnapping: नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल से 300 से अधिक बच्चों का अपहरण हुआ था, जिनमें से 50 बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकले हैं। नाइजर प्रांत के सेंट मेरी स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें छात्रों और शिक्षकों का अपहरण किया गया था। केब्बी प्रांत में भी छात्राओं का अपहरण हुआ था। राष्ट्रपति टीनुबू ने 51 छात्रों की बरामदगी की पुष्टि की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से कुछ लोगों ने बंदूक के दम पर 300 से अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया था। मगर, अब उनमें से 50 बच्चे किडनैपर्स की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए हैं। ईसाई समूह ने रविवार को इसकी जानकारी साझा की है।
किडनैपर्स ने शुक्रवार को नाइजर प्रांत के सेंट मेरी सह-शिक्षा स्कूल पर हमला बोला था। इस दौरान लगभग 303 बच्चों समेत 12 शिक्षकों को अगवा कर लिया गया था। वहीं, नाइजीरिया के केब्बी प्रांत में भी पिछले सोमवार को माध्यमिक विद्यालय की 25 छात्राओं को किडनैप किया गया था।
चर्च पर किया था हमला
हमलावरों ने मंगलवार को क्वारा प्रांत की चर्च पर भी हमला किया, जिसका सीधा प्रसारण ऑनलाइन किया जा रहा था। इस दौरान चर्च में भगदड़ मच गई थी। गोलीबारी के बीच हर तरफ चीख-पुकार सुनने को मिल रही थी। लोगों में दहशत का माहौल है। मगर, इसी बीच बच्चों की वापसी के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।
राष्ट्रपति ने भी की पुष्टि
नाइजीरिया के क्रिश्चियन एसोसिएशन के बयान के अनुसार, "आज हमें एक अच्छी खबर मिली है। 50 छात्र किडनैपर्स के चंगुल से भाग निकले हैं और अपने माता-पिता के पास वापस आ गए हैं।"
बता दें कि किडनैपर्स के द्वारा किडनैप किए गए बच्चों की उम्र 8-18 साल के भीतर है, जिनमें लड़के और लड़कियां सभी शामिल हैं। राष्ट्रपति बोला टीनुबू ने भी इसपर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "कैथोलिक स्कूल से लापता छात्रों में से 51 को बरामद कर लिया गया है।"
