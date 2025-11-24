नाइजीरिया की कैथोलिक स्कूल के 50 बच्चे किडनैपर्स के चंगुल से निकले, 300 से ज्यादा हुए थे किडनैप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से कुछ लोगों ने बंदूक के दम पर 300 से अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया था। मगर, अब उनमें से 50 बच्चे किडनैपर्स की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए हैं। ईसाई समूह ने रविवार को इसकी जानकारी साझा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किडनैपर्स ने शुक्रवार को नाइजर प्रांत के सेंट मेरी सह-शिक्षा स्कूल पर हमला बोला था। इस दौरान लगभग 303 बच्चों समेत 12 शिक्षकों को अगवा कर लिया गया था। वहीं, नाइजीरिया के केब्बी प्रांत में भी पिछले सोमवार को माध्यमिक विद्यालय की 25 छात्राओं को किडनैप किया गया था।

चर्च पर किया था हमला हमलावरों ने मंगलवार को क्वारा प्रांत की चर्च पर भी हमला किया, जिसका सीधा प्रसारण ऑनलाइन किया जा रहा था। इस दौरान चर्च में भगदड़ मच गई थी। गोलीबारी के बीच हर तरफ चीख-पुकार सुनने को मिल रही थी। लोगों में दहशत का माहौल है। मगर, इसी बीच बच्चों की वापसी के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।